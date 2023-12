SP apreende 250 toneladas de drogas; total é o 3º maior da história

Reprodução / Governo de São Paulo SP apreende toneladas de drogas

Entre janeiro e novembro deste ano, as forças de segurança do Estado de São Paulo fizeram a apreensão de 250,4 toneladas de drogas, o que representou uma alta de 12% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram registrados 223 toneladas.

Segundo os dados, a quantidade registrada nos 11 primeiros meses deste ano é a terceira maior da história, ficando atrás somente de 2020 e 2021.

Os números também mostram que as pessoas presas e apreendidas no Estado cresceram 6% em 2023, quando comparadas com as de 2022. Essas passaram de 162.468 para 172.223.

Nesse período, a quantidade de armas ilegais recolhidas também aumentou, sendo 10.487, com uma alta de 12,6% em relação ao mesmo período de 2022.

Ainda conforme o balanço, em novembro o número de roubos de veículos caiu 22,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, também houve uma queda de 9%.

Os furtos de veículos também sofreram redução de 10,4% em novembro. Já no acumulado do ano, a queda foi de 2,2%.

Fonte: Nacional