SP: ao menos 10 bairros registram falta de água nesta segunda (13)

Nesta segunda-feira (13), moradores de alguns bairros do estado de São Paulo relataram nas redes sociais que estão sem abastecimento de água em casa. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), ao menos 10 bairros estão sem água, sendo sete deles na capital paulista.

Em nota ao iG , a Sabesp informou que o corte no abastecimento ocorreu devido a uma “manutenção emergencial” do Sistema Guarapiranga concluída na madrugada do último sábado (11). De acordo com a companhia, o abastecimento “segue em recuperação gradual” em algumas áreas que foram afetadas pelo serviço.

No texto, a empresa disse que o consumo elevado de água em decorrência das altas temperaturas que vêm sendo registradas nos últimos dias está fazendo com que a retomada do fornecimento fique mais lenta.

“A Companhia orienta aos moradores o uso consciente da água”, escreveu.

De acordo com a Sabesp, os locais que ainda estão em recuperação são:

Taboão da Serra: Centro e Jardim Record;

Embu das Artes: Santo Eduardo, Vista Alegre, Centro;

São Paulo: Cotia, Granja Viana, Morumbi, Vila Sônia, Parelheiros, Jardim Angela e Capão Redondo.

A previsão é que o abastecimento seja retomado ainda hoje, conforme o comunicado. A companhia pediu “desculpas pelos transtornos” e disse que segue à disposição para atendimentos via WhatsApp 11-3388-8000 (mensagem de texto) ou telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita).

Nas redes sociais, os moradores afetados reclamam do transtorno, que acontece em meio a uma onda de calor que atinge principalmente o Centro-Oeste e Sudeste do país. Na manhã desta segunda, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou o alerta de perigo de temperaturas extremas para 13 estados e Distrito Federal.

“Quase 40° C, calorão e sem água da rua no Capão Redondo! Um absurdo”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter) .

@sabesp kd a água??????

2 dias sem água aqui no capão

Pqp hein — D’ C (@darlecavalcant3) November 13, 2023

Outra moradora do Capão Redondo cobrou uma resposta da Sabesp e disse estar sem água há dois dias.

A @sabesp é um lixo né? Segunda vez em menos de um mês que falta água aqui em casa e no bairro e num calor de 40 graus e demora quase 24h pra estabilizar… Paciência agora né.. a gente que lute sem água o dia todo — Kaio (@CheaterKaioo) November 13, 2023

“Segunda vez em menos de um mês que falta água aqui em casa e no bairro e num calor de 40 graus e demora quase 24h para estabilizar… Paciência agora né.. a gente que lute sem água o dia todo”, disse mais um.

Alguns levantaram na internet o assunto da privatização da Sabesp, ideia defendida pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Um morador de Parelheiros disse estar sem água há três dias e que “antes” esse tipo de problema não existia. “Querem que achemos o serviço ruim para poder privatizar”, afirmou ele.

Aí paga um absurdo e estamos 3 dias sem água na região de Parelheiros. Antes não tinha esses problemas , agora os cara quer q achemos o serviço ruim para poder privatizar…deveriam voltar oq era , uma empresa séria e com olhar voltado a população — Jeff Aragão 💧 (@JeffersAragao) November 13, 2023

