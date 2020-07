SP: Acidente envolvendo motorista sem CNH deixa mortos; bebê está entre vítimas

Google Street View Acidente ocorreu em Itapetininga

Quatro pessoas, entre elas um bebê de cinco meses, morreram na noite desta quarta-feira (29) após um acidente envolvendo dois veículos na Rodovia Raposo Tavares, no município de Itapetininga, no interior de São Paulo.

O acidente, registrado nas imediações do quilômetro 182, ocorreu após um motorista sem carteira de habilitação, identificado como Felipe Xavier da Silva, de 21 anos, perder o controle do veículo – que seguia no sentido interior – e colidir com outro carro que fazia o sentido oposto na via. As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

O motorista do veículo oposto, identificado como Paulo César de Souza Silva, morreu no local do acidente. A esposa do motorista sem CNH, Beatriz Couto, de 19 anos, também morreu na hora, assim como o filho do casal, Kauã Felipe Xavier.

Equipes de socorro levaram o motorista Felipe e o cunhado adolescente dele, que não teve identidade revelada, para o hospital. Felipe morreu pouco após chegar à unidade de saúde e o adolescente continua internado em estado grave.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapetinga.