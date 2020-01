SP: 1,4 mil presos não voltaram à cadeia após saidinha de fim de ano

Caso é investigado pela Polícia Civil de Piraquara. Parceiro, de 44 anos, alegou que idosa, de 64 anos, passou mal após relação sexual, em Curitiba

Uma idosa de 64 anos morreu após ter relações sexuais com um homem de 44 anos em um motel localizado no bairro de Planta Cruzeiro, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu na noite da terça-feira (7) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o parceiro, a mulher e ele haviam se conhecido por meio de uma rede social . Os dois decidiram se encontrar pela primeira vez no motel e, depois da relação sexual, ela teria passado mal.

Segundo a versão do companheiro, a idosa foi tomar banho e quando saiu, começou a convulsionar. O homem chegou a pedir socorro, mas a idosa não resistiu e morreu no local.

De acordo com o TN Online, do Uol, a Polícia Civil alegou que o homem permaneceu no local do incidente e prestou suporte à vítima. Apesar do depoimento, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Piraquara. A polícia aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para saber qual foi a causa da morte.