“Soube por terceiros que ela estava com Covid”, diz Rafa sobre Gabi Martins

Esta coluna noticiou mais cedo que Rafa Kalimann e Gabi Martins ficaram estremecidas depois que a cantora visitou a casa da influenciadora, em Goiânia e, poucos dias após sair de lá, testou positivo para a Covid-19. Gabi disse que quando soube do diagnóstico positivo entrou em contato com Rafa para se desculpar e que, inclusive, havia conversado novamente com a amiga neste fim de semana, para acertar de vez o impasse. Rafa, até então, tinha optado por não se pronunciar sobre o assunto, mas ao tomar conhecimento do posicionamento de Gabi sobre o episódio, resolveu se abrir. Segundo ela, o que a deixou chateada não foi o fato da Gabi ter sido infectada, mas sim por ela ter descoberto a doença da cantora por terceiros, o que contraria a versão de Gabi.

Reprodução/Instagram Rafa Kalimann fala com o iG sobre o “BBB 20” e vida pessoal

“Ela foi embora e eu soube por terceiros que ela estava com sintomas de Covid. Ela não falou nada comigo. A Gabi não me mandou uma mensagem e não me avisou quando o teste dela deu positivo. Quando eu soube por terceiros que o teste dela deu positivo, eu mandei uma mensagem pra ela, pedindo pra ela ser mais responsável, porque era muito sério saber que ela pegou e mesmo quando sentiu os primeiros sintomas, caberia a ela ter me avisado pra eu ficar atenta (com seus familiares do grupo de risco). Meu pai, meus primos souberam que a Gabi teve Covid pela mídia. Isso me deixou chateada, não o fato de ela ter tido Covid. Imagina, qualquer pessoa pode pegar essa doença, infelizmente”, disse Rafa.

A nova contratada da Globo afirma não ter dado um posicionamento antes por ser uma situação “complicada”. “É uma situação muito delicada pra ser exposta. Gabi esteve em Goiânia a trabalho e apareceu na minha casa, fui avisada pelo porteiro que ela estava lá. No fim de semana que ela chegou lá, tinham muitas pessoas do grupo de risco que fazem parte da minha família. Foi o fim de semana do Dia dos Pais, estavam meu pai, minha mãe, minha madrasta, minha sobrinha, que é uma neném… e eu não tinha chamado ninguém de fora. Eles são da minha responsabilidade e isso me doeu muito, porque eu sabia que ela tinha participado de algumas resenhas em Goiânia e eu conversei muito isso com ela. Fiquei muito chateada por isso.”

Em conversa com a coluna, Gabi disse já ter se desculpado com Rafa pelo episódio. “Da minha parte não existiu nada e a minha amizade com ela continua a mesma. Tenho um carinho enorme por ela. Assim que o diagnóstico foi confirmado pelo exame de sangue, imediatamente entrei em contato e conversei com ela para pedir desculpas, porque nunca seria minha intenção (expor Rafa e família ao coronavírus). E eu acabei de falar com ela e pra mim e pra ela isso já está resolvido”, contou a cantora sobre a nova conversa que teve com Rafa neste fim de semana.