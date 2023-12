SOS verão: dermatologista dá dicas de como lavar o cabelo na estação

FreePik SOS verão: dermatologista dá dicas de como lavar o cabelo nesta estação

Vamos acabar com esse mito: cabelo pode, sim, ser lavado todos os dias. Ainda mais quando falamos em Brasil, verão e muito suor. Ao pensarmos nos condicionadores, ainda tem quem acredite que não deva usá-lo ou que o produto vai trazer oleosidade aos fios.

De acordo com a dermatologista Fernanda Porphirio, da Clínica Vanité, em São Paulo, existem outros agentes que podem influenciar na quantidade de óleo produzida pelo couro cabeludo, inclusive a água.

“Se estiver muito quente, além de diminuir o brilho natural do cabelo, pode estimular a oleosidade. Aproveite o verão para optar pela temperatura mais amena da água e finalize a lavagem com um jato de água fria. Isso irá ajudar a fechar as cutículas capilares, proteger os fios e evita a quebra e o frizz dos mesmos”, explica a especialista.

Na hora da lavagem, também surge aquela dúvida sobre a quantidade ideal de produtos a ser utilizada. Fernanda acrescenta que deve ser em torno de uma moeda de um real.

“O shampoo será aplicado apenas no couro cabeludo e massageado. Evite esfregar os fios. Não precisamos esperar deixar agir, somente os de tratamento de alterações do couro cabeludo, como no caso de dermatites. Já os condicionadores podem ser usados em todos os tipos de cabelos. Aplique apenas da metade para o final dos fios, evitando o contato com o couro cabeludo, e enxague em abundância, sem deixar resíduos. Pode ser espalhado gentilmente, sem a necessidade de esfregar”, sugere Fernanda.

Vale lembrar que os cremes têm a função de fechar as cutículas capilares e diminuir a perda de nutrientes e proteínas. Também são responsáveis por devolver brilho, maciez e maleabilidade, facilitando inclusive na hora de pentear.

Para quem gosta de pentear os fios no banho com bastante creme, saiba que isso não é indicado. “O ideal é desembaraça-los com os cabelos secos, antes de realizar a lavagem. Isso porque quando molhados, eles ficam mais elásticos e podem sofrer com processos de quebra. Use inicialmente pentes com dentes largos e comece pelas pontas e vá indo em direção à raiz”, esclarece a dermatologista.

Durante a estação, produtos mais hidratantes, principalmente na lavagem, vão te ajudar na recuperação de água e na nutrição do cabelo. Com isso, ele ficará mais macio e sedoso.

“Você pode investir em um booster hidratante para os fios. Misture de três a cinco gotas no shampoo, na máscara condicionadora ou no leave in. Ele também pode ser usado sozinho, no comprimento do cabelo”, ensina Fernanda.

Por fim, a dermatologista dá uma dica de ouro: não aplique o condicionador com o cabelo encharcado. “Os fios são como uma esponja e quando você remove o excesso de água na hora de aplicar o condicionador, facilita a absorção do produto. Se eles estiverem muito molhados, é capaz de o condicionador deslizar ao invés de penetrar e cumprir as suas funções”, finaliza a dermatologista.

