Sortudo! Apostador do ES ganha mais de R$ 1,3 milhão na Lotofácil

Mais um capixaba foi dormir milionário na noite desta quarta-feira (10). Uma aposta realizada na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou um total de R$ 1.395.373,49.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 22 – 23 – 24 – 25.

Acertaram 14 números um total de 302 apostadores e, cada um, vai embolsar o valor de R$ 1.384.

Para esta quinta-feira (11), por ser um concurso com final ‘0’, o prêmio estimado é de R$ 5,2 milhões. Cada aposta com 15 números sai no valor de R$ 2,50.