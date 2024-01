Sorteio especial anual do Nota Premiada Capixaba vai distribuir quase R$ 400 mil no próximo dia 25 de janeiro

O sorteio especial anual do Nota Premiada Capixaba, no próximo dia 25 de janeiro, vai distribuir quase R$ 400 mil em dinheiro aos premiados. Além dos prêmios mensais –um de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil para cada região – será sorteado um prêmio de R$ 100 mil para cada uma das regiões, a Metropolitana, a norte e a sul.

As entidades indicadas pelos premiados também ganham: as instituições receberão o equivalente a 50% das premiações, ou seja, um prêmio de R$ 50 mil, um de R$ 10 mil, dois de R$ 2,5 mil e um de R$ 1.250, além do rateio mensal, distribuído de acordo com o engajamento social de cada uma.

“O Nota Premiada Capixaba completou dois anos em dezembro e já se consolidou como o maior programa de educação fiscal do Estado”, comemorou o auditor Fiscal Pedro de Sá, subsecretário da Receita Estadual em exercício e gerente de atendimento ao contribuinte da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Pedro de Sá ressaltou que o programa tem mais de 113 mil cidadãos cadastrados e 157 entidades sociais credenciadas. “A facilidade de participar é um dos atrativos do Nota Premiada Capixaba. O cidadão se cadastra no site uma única vez e concorre automaticamente aos sorteios mensais. Não precisa cadastrar as notas fiscais, é só informar o CPF em cada compra realizada”, destacou.

Como funciona

Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e a cada 50 pontos é gerado de forma automática um bilhete para concorrer aos sorteios. Para o sorteio especial de R$ 100 mil, são contabilizados os bilhetes emitidos ao longo do ano passado, limitado a 600 bilhetes por participante. Para participar do programa, os cidadãos devem se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher uma entidade sem fins lucrativos para apoiar.

O Nota Premiada Capixaba é um programa de educação fiscal, que tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal. Por meio do programa, pretende-se estimular a regularização cadastral das empresas, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais.

