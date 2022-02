Redação João Bidu Sorte nos jogos: simpatias fáceis para afastar o azar

Não são todos os dias em que estamos com a sorte ao nosso lado, certo? Mas, sem desespero! É possível sim fazer com que a Roda da Fortuna gire ao seu favor e consiga atingir os seus objetivos com uma mãozinha do Universo.

Separamos seis simpatias, famosos rituais que vão te ajudar a renovar sua energia , além de uma dica de talismã para atrair mais sorte para a sua vida. Papel e caneta na mão e vamos lá!

Simpatias para afastar a má sorte

Encha um pote de barro pequeno com sal grosso e enterre seis pimentas dedo-de-moça nele. Ao lado do pote, acenda uma vela roxa sobre um pires, com cuidado para não se queimar, e reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria pedindo proteção ao seu santo de devoção. Ao terminar as orações, apague a vela, coloque o que restou dela dentro do pote e guarde-o em um local que ninguém mexa pelo tempo que achar necessário. Lave o pires e volte a usá-lo normalmente. Essa é uma das simpatias para espantar o azar mais forte, faça-a e mande embora as coisas ruins!

Simpatia para ter sorte com apostas

Use sua fé e determinação ao fazer esta simpatia. Quando for jogar, coloque 6 raminhos de arruda no bolso esquerdo. Ao voltar para casa, coloque os raminhos de arruda dentro da Bíblia, no Salmo 91. Só jogue no lixo uma semana depois da aposta. Lave sempre as mãos após o contato com a arruda, pois é uma planta tóxica.

Simpatia para ter sorte nos jogos

Escreva uma sequência de números em um papel e coloque dentro de uma cebola partida ao meio. Une as metades com uma fita verde e enterre em um vaso. Cuide da muda com carinho e, quando a cebola começar a brotar, vá até uma casa lotérica e aposte nos números que escreveu no papel.

Simpatia para ter sorte em tudo

Durante 15 dias, ao acordar, acenda uma vela branca, em um pires branco e coloque em volta folhas de manjericão e sálvia, que precisam ser trocadas todos os dias. Coloque ainda um punhado de sal grosso. Dê três voltas ao redor do pires e peça às almas que lhe dêem sorte. Assim que cumprir os 15 dias de simpatia, você levará tudo o que foi usado no Cruzeiro de um cemitério. Quando fizer isso, reze 7 Pais-Nossos, 7 Ave-Marias e 7 Credos em agradecimento às almas.

Banho para dobrar a sorte

Para ver a sua estrela brilhar em todos os setores da sua vida, coloque em três litros de água fervente, um punhado de manjericão e arruda, algumas gotas de essência de mirra e três de lavanda. Espere a mistura esfriar, coe e despeje sobre o seu corpo, molhando apenas do pescoço para baixo. Use uma toalha para se enxugar e jogue os restos do banho no lixo.

Simpatia para ter sorte ao seu lado

Numa noite de Lua Nova, acenda três velas alaranjadas sobre um prato e um incenso em um copo com arroz, para encher o ar com um aroma suave. Pense positivo e fale devagar: “Deusa da Sorte, atenda-me enfim: Deusa da Sorte, corra para mim. Saiba que, quando a Lua Cheia chegar, a sorte vai estar ao meu lado”. Os restos das velas, do incenso e do arroz jogue em uma lixeira perto de sua casa. O copo e o prato podem ser usados como de costume, depois de lavados.

Talismãs da sorte

As pedras possuem propriedades específicas, de acordo com a sua origem. Por isso, é sempre bom ter uma por perto, em casa, no trabalho ou até nas bijuterias que você usa. Aí, vão duas dicas: se o seu problema é dinheiro, que por causa deles vêm as discussões em família e com o seu amado, carregue sempre uma pirita ou um citrino dentro da sua bolsa ou carteira.

Agora, se quer mais tranquilidade e paz nos ambientes, pois vive cercada de gente interesseira e invejosa, coloque uma ametista nesses locais. O cristal é muito bem-vindo em qualquer situação e também pode ser usado de diversas maneiras, principalmente neutralizando as vibrações ruins e espantando a energia negativa.

