Sorocaba enfrenta crise no casamento após receber nudes de outra mulher

Reprodução/Instagram/@sorocaba A modelo Biah Rodrigues, noiva do cantor Sorocaba, está grávida do primeiro filho do casal





Esta colunista notou que Biah Rodrigues tirou do ar algumas de suas fotos mais recentes com o marido, o sertanejo Sorocaba. Nós procuramos a assessoria da influencer, que negou o fim do casamento. Já assessoria de Sorocaba informou desconhecer o divórcio. No entanto, fomos apurar o que teria motivado a crise no relacionamento do casal, porque sim, eles estão enfrentando uma. Nós descobrimos que a crise pode ter nome e sobrenome: Pietra Juliatti, uma estudante de arquitetura e urbanismo que estaria trocando mensagens com Sorocaba.

Uma pessoa ligada à moça contou à coluna que o bate-papo entre os dois, via redes sociais, teria um teor bem íntimo e com direito a nudes da estudante enviados ao cantor. Ainda segundo a fonte, Pietra teria confidenciado a amigas próximas que tem pena de Biah Rodrigues, já que sempre que chamava o sertanejo, ele prontamente a atendia e ainda supostamente pedia mais nudes. O episódio teria acontecido no fim do mês passado, mas só agora Biah retirou as fotos com o pai de seu filho do ar.

Aparentemente na tentativa de mostrar que está tudo bem, Sorocaba correu no Instagram para compartilhar uma foto com Biah e o filho logo após esta colunista questionar o possível fim do casamento. Biah, por sua vez, viajou para Brasília, onde mora sua família, e até o momento não retornou ao haras onde mora com Sorocaba e o filho, em Campinas, no interior de São Paulo. A coluna deseja que o casal acerte os ponteiros.