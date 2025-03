Soprano capixaba é a primeira mulher brasileira a ingressar na Academia de Ópera de Paris

A cantora lírica capixaba Lorena Pires acaba de ser aprovada para integrar a Academia de Ópera de Paris. Formada em bacharelado em Música, com habilitação em Canto pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), com 25 anos, a cantora acumula premiações e participações em grandes concertos.

Sob o acompanhamento do cantor e professor Lício Bruno, durante seus estudos na Fames, Lorena foi o grande destaque do Festival de Música Erudita do Espírito Santo de 2023. No mesmo ano, ela venceu o Concurso Joaquina Lapinha, na cidade de Tatuí, em São Paulo, e apresentou-se em um concerto no Teatro Municipal de São Paulo.

Conquista inédita

Com a conquista, Lorena se torna a primeira mulher brasileira a entrar para o quadro de cantores da Academia de Ópera de Paris, uma das mais importantes do mundo.

Ainda “digerindo” a notícia, Lorena comentou sobre a novidade: “Ser a primeira mulher brasileira na Academia de Ópera de Paris é uma coisa muito grandiosa, especialmente pelo histórico da minha família, que são pessoas extremamente simples, que se sacrificaram muito para que eu pudesse chegar até aqui.”

Origem Quilombola

Lorena é capixaba e sua família vem do quilombo de Vila Juazeiro, no extremo sul da Bahia. “Para chegar até este ponto, foram dados muitos passos, mas esses passos não começaram em 2020 quando eu entrei na Fames. E não começaram em 2016 quando eu comecei a fazer aula de canto. Esses passos vêm de muito longe, vêm de 1500”, afirmou a cantora, lembrando de seus ancestrais e das diversas gerações que se sacrificaram para que as novas gerações tivessem oportunidades.

Agenda intensa

No segundo semestre do ano passado, ela cantou o papel de Lauretta no Gianni Schicchi, de Puccini, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E, em 2025, vai participar da produção de Porgy and Bess, de Gershwin, no Municipal de São Paulo, interpretando o papel de Clara.

“É muito importante ter competência, mas você ter oportunidade também é o divisor de águas, e foi o que tive. Agradeço a todos os que passaram pelo meu caminho e me ajudaram”, complementou.

