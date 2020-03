Sooretama recebe investimento de R$ 1,89 milhão na área da habitação

O Governo do Estado está investindo R$ 1.896.480,98 na área da habitação no município de Sooretama. Na manhã deste sábado (7), o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para obras de infraestrutura no Residencial Alegre. O conjunto de intervenções contempla a construção de uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto e a pavimentação da via de acesso.

O Residencial Alegre é composto por 431 unidades habitacionais, que estão com cerca de 92% das obras executadas. O empreendimento faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal. As obras de infraestrutura serão executadas com recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB), vinculado a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

“Esse assunto das casas populares ficou agarrado por muito tempo. Encontramos agora uma solução e vamos fazer investimento de quase R$ 2 milhões, levando tratamento de água, esgoto e pavimentação para que a Prefeitura possa entregar essas casas. Muitos anseiam por uma residência. A família depende de um abrigo para se fortalecer e quando a gente resolve um problema de habitação, como estamos resolvendo, transformamos as famílias as deixando mais felizes”, destacou o governador.

Casagrande lembrou que, além da solução do impasse envolvendo essas habitações populares, o Governo do Estado também desenvolve mais ações voltadas ao município de Sooretama, como a entrega de tratores e caminhões. “Já começamos o ano passado com muito trabalho em Sooretama fazendo a Avenida Vista Alegre com calçada cidadã, drenagem e pavimentação. Vamos continuar trabalhando forte neste ano”, completou.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, sublinhou a relevância de mais essa ação do Governo para os cidadãos. “Esta é uma obra de grande importância para o município de Sooretama, pois irá beneficiar diretamente cerca de 2.000 pessoas, o que corresponde a 7% da população”, apontou.

Nossa Casa

O Programa Nossa Casa, do Governo do Estado, tem como escopo em uma de suas estratégias apoiar o Programa Minha Casa, Minha Vida, com a execução da infraestrutura para viabilizar a entrega das unidades às famílias beneficiárias. Desde sua criação, em 2012, o programa já viabilizou a entrega de 4.752 unidades habitacionais urbanas e 1.283 unidades habitacionais rurais.

Morar Legal

Durante o evento também foram entregues escrituras de imóveis para famílias que residem no Centro de Sooretama. A ação faz parte de uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio do programa de regularização fundiária Morar Legal.

No município, a parceria já permitiu a entrega de 200 escrituras e neste sábado (06) foram entregues mais dez. As demais serão entregues à medida que o cartório de Registro de Imóveis for concluindo os registros das escrituras. Ao todo, 500 famílias estão sendo contempladas com a regularização fundiária.

“A regularização fundiária é um dos grandes problemas do País. Cerca de 50% dos domicílios no país são irregulares, isto é, não possuem escritura registrada em nome do proprietário. Desta forma, a entrega de hoje é de uma abrangência social muito grande. Por meio do Morar Legal, estamos apoiando os municípios para o fortalecimento da regularização fundiária, beneficiando a população, dando posse e movimentando a economia local”, disse o secretário Marcus Vicente.

Também estiveram presentes ao evento, o secretário de Estado da Justiça, Luiz Carlos Cruz; o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Givaldo Vieira; o prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel; os deputados estaduais Freitas e Marcos Garcia; além de vereadores e lideranças da região.



