Sooretama | Polícia caça mais um suspeito envolvido em morte de jovens

As investigações apontam que Adailton de Oliveira Santos, de 32 anos, conhecido como “Piranha”, participou do sequestro dos adolescentes e foi um dos executores

Após a captura de três pessoas suspeitas de envolvimento na morte dos três adolescentes em Sooretama, região Norte do Estado, a Polícia Civil divulgou nome e foto do quarto suspeito de envolvimento no crime brutal.

As investigações apontam que Adailton de Oliveira Santos, vulgo “Piranha”, de 32 anos, participou do sequestro dos adolescentes e foi um dos executores. Ele atuou no crime ao lado de Marcos Vinicius Coutinho de Carvalho, vulgo “Caíque”, de 20 anos, preso na última sexta-feira (1º).

Atualmente, Adailton está com mandado de prisão em aberto e é considerado foragido.

“Este foragido é um indivíduo de alta periculosidade, envolvido com o tráfico e com passagens por outros crimes. Já realizamos diligências, mas ele não foi localizado. Por isso, contamos, mais uma vez, com a ajuda da população para localizar este indivíduo”, explicou o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Até o momento, outros três envolvidos já foram detidos. Um motorista de 43 anos, condutor do carro de usado para transportar as vítimas, um adolescente, de 17 anos, apreendido na Serra na quinta-feira (31), e Marcos Vinícius (Caíque), preso pela Polícia Militar na última sexta-feira (01), em Sooretama.

Na ocasião, “Caíque”, que é considerado líder do tráfico no bairro Areal, trocou tiros com os policiais militares e atingiu uma criança no braço.

A investigação segue em andamento na Delegacia de Polícia de Sooretama, que conta com apoio da Delegacia Regional de Linhares, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte e Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN).

A polícia reforça que qualquer informação sobre o paradeiro de Adailton é importante e pode ser repassada para a Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é anônima e o sigilo é garantido. Denúncias também podem ser feitas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.