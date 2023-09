Sooretama | Adolescentes assassinados tiveram que cavar a própria cova; revela delegado

Ainda segundo o delegado, após matarem os adolescentes, os criminosos teriam tentado limpar o sangue de dentro do carro que foi utilizado para levar os meninos até o local.

Os três adolescentes assassinados a tiros em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foram levados vivos até a plantação de eucaliptos, onde foram obrigados a cavar as próprias covas antes de serem executados. A revelação foi feita à reportagem do Folha Vitória nesta terça-feira (5) pelo delegado Fabrício Lucindo.

Ainda segundo o delegado, após matarem os adolescentes, os criminosos teriam tentado limpar o sangue de dentro do carro que foi utilizado para levar os meninos até o local.

De acordo com as investigações, os adolescentes Kauan Correia, Carlos Henrique Nascimento e Wellington Gomes Simon foram mortos a tiros e com requintes de crueldade.

Sangue no carro era de um dos adolescentes mortos

Ainda no decorrer das investigações, a polícia descobriu que para levar os meninos até o local encontrado, os criminosos utilizaram um veículo que era usado por um motorista de aplicativo.

Nesse carro, segundo o delegado, foram encontrados vestígios de sangue. Inicialmente houve uma tentativa de limpar o sangue do veículo, mas a perícia detectou e confirmou que o material genético pertence a um dos adolescentes.

“Teve sangue encontrado, nós conseguimos detectar e apreender o veículo no decorrer daquela semana que eles desapareceram, detectamos que havia sangue no veículo porque fizemos um exame pericial, coletamos amostra e hoje saiu o laudo de que uma das amostras era de um dos adolescentes que tinham sido sumido. O sangue que estava no veículo é de um dos adolescentes. Os criminosos tentaram limpar, mas a perícia detectou que havia vestígios de sangue ainda”, detalhou o delegado.