Sony registra aumento de 9% em lucro impulsionado por recorde do PlayStation 5

Divulgação PlayStation 5

A multinacional japonesa Sony revelou nesta quarta-feira (4) que obteve um aumento de 9% em lucro líquido entre abril e junho deste ano, um ganho de 211,8 bilhões de ienes (US$ 1,93 bilhão em conversão direta). Segundo a empresa, o resultado positivo foi impulsionado pelo aumento nas vendas de produtos da linha PlayStation (PS4, PS5 e acessórios) durante a pandemia.

Segundo o último relatório fiscal da empresa, o lucro operacional também cresceu 26% (US$ 2,56 bilhões) em comparação ao mesmo período do ano passado.

A divisão de games, por sua vez, apesar do bom resultado em vendas, registrou queda em lucro operacional. A Sony justifica o resultado devido às perdas associadas ao alto custo de produção do PS5 e também à escassez de componentes eletrônicos no mercado, fato que ficou conhecido mundialmente como a crise dos chips .

Você viu?

Outros segmentos que estão em alta, o de streaming, publicidade e de outros produtos eletrônicos, como TVs, também contribuíram positivamente para os ganhos da empresa.

Por fim, a Sony projeta um cenário positivo para o restante do ano fiscal, que se encerra no dia 31 de março de 2022. A companhia espera obter um lucro líquido anual de 700 bilhões de ienes (cerca de US$ 6,4 bilhões). Valor 6% acima das primeiras estimativas da empresa divulgadas em abril.

PlayStation 5 é o console que vende mais rápido na história da Sony

Na última quarta-feira (28), a Sony anunciou que vendeu mais de 10 milhões de unidades do PlayStation 5 globalmente desde o seu lançamento, no dia 12 novembro de 2020. Atualmente, o modelo se consolida como o console vendido mais rápido na história da marca, ultrapassando as vendas globais do seu irmão mais velho, o PlayStation 4 (PS4).

Jim Ryan, CEO da Sony Interactive Entertainment, emitiu um comunicado à imprensa sobre o marco: “Não consigo expressar a profunda gratidão que sentimos por nossa comunidade apaixonada de fãs que abraçaram o PS5 e os parceiros de desenvolvimento e publicação que trazem experiências de jogo incríveis para nossas plataformas”.