Sony cria inteligência artificial que vence gamers profissionais

Reprodução Máquina bate humanos em Gran Turismo

A Sony anunciou na quarta-feira (9) uma inteligência artificial que conseguiu superar os melhores jogadores humanos profissionais do simulador de corrida de carros Gran Turismo. O sistema ganhou o nome de Gran Turismo Sophy (GT Sophy).

Primeiro, a Sony colocou a inteligência artificial para competir com quatro dos melhores jogadores de Gran Turismo em julho do ano passado. Depois, o sistema utilizou uma infraestrutura de treinamento de máquina em larga escala para processar os dados das partidas e aprender com eles. Em outubro, a GT Sophy conseguiu superar os quatro humanos em novas partidas.

“Precisou de cerca de 20 PlayStations ligados simultaneamente por cerca de 10 a 12 dias para treinar GT Sophy para a corrida do zero a um nível superhumano”, explicou Peter Wurman, diretor da área de inteligência artificial da Sony nos Estados Unidos e líder do projeto.

Sistemas de inteligência artificial já conseguiram derrotar humanos em diversos tipos de jogos, mas a Sony afirma que a principal dificuldade em games de corrida é o fato de que muitas decisões têm que ser tomadas muito rápido.