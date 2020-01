Sony apresenta o Vision-S na CES 2020

arrow-options Divulgação Sony S-Vision: Sedã que agrega diversas tecnologias de última geração já se aproxima de um modelo de produção

O carro da Sony Vision-S apresenta os esforços da empresa na área da mobilidade. Ao todo, o conceitual emprega 33 sensores, incluindo radares embutidos para detectar e reconhecer pessoas ou objetos. De acordo com a Sony, o Vision-S é um autônomo de nível 2. Outras empresas, como a Bosch, a Continental, a NVIDIA e a Qualcomm também participaram do projeto.

A tecnologia do carro da Sony também aparece na cabine, com um conjunto de telas localizadas, por exemplo, atrás dos encostos de cabeça dos bancos dianteiros, além de um monitor tátil. Também estão disponíveis para o conceito da Sony displays para exibirem as imagens das câmeras.

Os dois motores elétricos fornecem 200 kW e o Sony Vision-S pode acelerar de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos, com velocidade máxima de 239 km/h. Não estão definidos os planos de construir tampouco de vender o carro da Sony .

