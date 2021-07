Sônia Lima assume novo amor: “Não sei ficar sozinha”

Reprodução Instagram Sônia Lima, viúva de Wagner Montes

Sônia Lima, viúva de Wagner Montes (1954-2019), engatou um novo romance. O homem, que não é famoso, foi identificado como Flávio. “Depois de um tempo, descobri que não sei ficar sozinha. E estou me convencendo e amadurecendo a ideia de recomeçar”, disse a atriz em entrevista à Quem.

“É difícil confiar e abrir a guarda novamente. As pessoas ao meu redor me pediam muito para baixar a guarda. Apesar de estar amadurecendo a ideia, não estava desesperada procurando alguém, então, em um dia triste de pandemia na minha casa, um amigo me apresentou um amigo dele”, continuou.

“Nenhum dos dois estava buscando nada. Começamos uma amizade e, de repente, para minha surpresa, eu tinha baixado a guarda”, acrescentou Sônia, que assumiu o relacionamento com o empresário há poucas semanas.

Apesar de a vida continuar, Sônia não nega que ainda sente falta de Wagner, com quem ficou casada por mais de 30 anos. “É bom poder se sentir viva novamente, mas é um relacionamento muito difícil pois eu tive um parceiro por muitos anos. É minha história de vida e me pego sempre em uma mesa falando dele, com uma outra pessoa do lado. É constrangedor”, lamentou ela.

“As pessoas também sempre que me encontram começam a falar do Wagner e tenho que me policiar o tempo todo… Enfim, estamos nos conhecendo. Espero conseguir vencer todas as barreiras e dificuldades”, Encerrou. Wagner Montes morreu há dois anos, aos 64 anos, no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer nos rins e não resistiu após ser internado por conta de uma infecção urinária.