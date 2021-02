Sônia Abraão posa em foto com totem de Tiago Leifert: “Não ia perder a chance”

Reprodução Sônia brincou com totem de Tiago

Em publicação no Instagram, Sônia Abraão brincou com totem publicitário de Tiago Leifert. Na imagem, ela está de óculos escuros vermelho posando do lado do apresentador que comanda o BBB 21.





Na legenda, ela brincou. “Fui ao supermercado hoje e olha quem eu encontrei na porta! Um totem publicitário do @tiagoleifert! Não ia perder a chance, né?”, escreveu.





A foto acontece dois dias depois de uma tensão que envolveu ela e uma notícia que a apresentadora deu sobre o futuro de Leifert à frente do BBB. Ela cravou que Tiago Leifert pode deixar o reality show a partir do ano que vem, mas foi desmentida por ele próprio em vídeo postado nas redes.

“Not true. Não é verdade. Isso não aconteceu. Eu não estou com esse plano. Eu estou amando fazer o BBB”, disse. Além disso, Leifert negou atritos entre ele e diretores do programa. Famosos comentaram a publicação, como Boninho e a ex-BBB Thelma, que disse: “Prego que se destaca leva fake News. Sucesso cada vez mais”.