Redação João Bidu Sonhou com um animal? Descubra o que significa!

Sonhou com algum animal e isso não sai da cabeça? Os sonhos funcionam como mensagem do inconsciente para nos alertar sobre alguma coisa que precisa de mais atenção na nossa vida. Confira os significados de sonhos com animais e saiba quais números podem trazer sorte para você!





Abelha

Indica sorte. Levar uma picada de abelha: falsos amigos invejam você. Ver: lucros. Se quem sonha que leva uma picada for mulher: gravidez. Palpites: 02, 04, 11, 13, 16, 20.

Águia

Ver: sente vontade de viver mais livremente. Voando: esperanças realizadas. Parada: tenha cuidado ao tomar decisões. Palpites: 03, 06, 08, 30, 33, 36.

Aranha

Seu sucesso dependerá do seu esforço, mas tenha cuidado na convivência com mulheres. Palpites: 01, 07, 25, 33, 52, 70.

Barata

Matar: cuidado com gente falsa por perto. Ver: dificuldades em viagem. Palpites: 07, 16, 43, 61, 70, 89.

Boi

Representa abundância financeira. Pastando: sinal positivo. Gordo: segurança. Magro: contrariedades. Mugindo ou furioso: discussão conjugal. Ver boi morto: seus inimigos não vão vencer você. Palpites: 08, 17, 26, 44, 61, 84.

Borboleta

Símbolo da transformação, indica, principalmente para as mulheres, que tempos de felicidade se aproximam e possibilidade de encontrar sua alma gêmea. Palpites: 01, 09, 13, 45, 72, 81.

Cabra

Significa que com fé, superará problemas. Ver: lucros com herança. Comprar: cuidado com invejosos. Vender: noivado ou casamento. Palpites: 07, 16, 25, 33, 45, 52.

Cachorro

Quem sonha com esse animal deve redobrar a atenção com as coisas do lar, do trabalho e do amor. Se o cachorro tem uma atitude amistosa com você, espere alegrias. Se estiver atrás de você: discussões. Levar uma mordida: traição. Palpites: 01, 09, 18, 20, 45, 72.

Camelo

Indica prosperidade ou que deve tomar cuidado para não confundir perseverança com teimosia. Correndo: retorno de pessoa indesejável. Parado: alegrias no amor. Palpites: 04, 13, 22, 33, 37, 40.

Caracol

Ver muitos: passará por dificuldades, mas que serão superadas. Ver no jardim: está sendo malremunerada. Pegar: resolva seus problemas familiares. Fugir: viverá um novo amor. Se forem enormes: mudança de cargo no emprego. Preparar para comer: boas notícias. Palpites: 04, 07, 12, 46, 64, 69.

Elefante

Você viu?

Viverá tempos de fartura e sorte. É sinal ainda de inteligência e prudência. Se ele encostar a tromba em você: tem o afeto de alguém importante. Se quem sonha for mulher: será amada por homem rico e afetuoso. Palpites: 05, 14, 23, 32, 41, 48.

Foca

Simboliza solidão afetiva. Pode ser também um reflexo de celibato e virgindade indesejados e não superados por causa de educação restrita e preconceitos religiosos. Tentar superar essa situação é importante para a conquista da felicidade. Palpites: 07, 16, 25, 34, 61, 97.

Gafanhoto

Ver: sucesso em algo que imaginava. Matar: chegada inesperada de pessoas ou parente distante. Palpites: 01, 02, 03, 13, 15, 16.

Galinha

Indica fertilidade, prosperidade e alegrias. Ganhar: cuide melhor de suas amizades. Botando ovos: terá lucros. Branca: viverá aventura. Preta: poderá passar por aborrecimentos. Comprar: lucro nos negócios. Vender: evite gastar dinheiro à toa. Palpites: 07, 25, 49, 52, 61, 70.

Lagartixa

Sua vida passa por um período de desilusões. Palpites: 07, 16, 25, 34, 52, 70.

Leão

Representa poder e autoridade. Mas se uma mulher sonha com uma leoa, cercada de seus filhotes, essa visão lhe trará sorte. Esse animal simboliza, também, uma sexualidade ardente, exigente e, às vezes, selvagem até demais. Outras interpretações – proteção de alguém poderoso. Palpites: 06, 15, 25, 33, 42, 64.

Morcego

Cuidado com falsos amigos. Branco: saúde para você e família. Preto: cuidado com brigas e acidentes. Palpites: 05, 14, 25, 32, 50, 69.

Papagaio

Uma revelação grave que deverá mudar sua vida será feita. Palpites: 03, 05, 07, 30, 35, 36.

Pato

Ouvirá confissão surpreendente sobre amiga. Palpites: 01, 03, 07, 52, 63, 70.

Rã

Esse animal tem um simbolismo muito importante, principalmente para a mulher que sonha com rã, indicando fecundidade ou paixão ardente. É um sonho que representa que os desejos da mulher estão fortes nesta fase. Ser perseguido por uma rã é sinal de relacionamento amoroso perigoso. Pegar uma rã com as mãos indica possível morte do marido. Comer rã tem dois significados: para a mulher casada, mostra a possibilidade de um parto feliz, e para as solteiras, noivado. Ouvir rãs em sonho quer dizer gravidez e vê-la pulando é sinal de traição. – Outras interpretações: sinal de vantagens. De um modo geral, o sonho com rã também anuncia melhoria de posição econômica. Palpites: 01, 37, 39, 40, 57, 60.

Tartaruga

Sinal de que terá oportunidade de sucesso em breve. Na água: seja mais prudente. Andando na terra: não se precipite tanto. Matar uma: problemas financeiros. Vê-la parada: traição ou perdas amorosas. Se ela perseguir você: resolva suas pendências profissionais. Palpites: 08, 17, 26, 33, 53, 80.