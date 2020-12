Sonhos que chamam dinheiro: 13 revelações curiosas que indicam grana

Reprodução: Alto Astral Sonhos que chamam dinheiro: 13 revelaes curiosas que indicam grana

Sempre que sonhamos com algo inusitado, ficamos com a pulga atrás da orelha para descobrir o que aquilo significa, não é mesmo? A boa notícia é que, se você anda sonhando com itens como ferradura, barco, microfone ou outros, pode ser que o universo esteja conspirando a seu favor. Isso porque a presença desses objetos curiosos nos sonhos está associada à riqueza e prosperidade. Confira 13 sonhos que chamam dinheiro – e os números da sorte mais indicados para apostar em cada um deles!

Conheça 13 sonhos curiosos que chamam dinheiro

Barco

Atravessar um rio de barco é sinal de prosperidade. Se o barco estiver encalhado, representa entrada de dinheiro na sua vida.

Números da sorte : 03, 21, 30, 57, 85, 89.

Riqueza

Sonhar com riqueza significa grande sucesso nos negócios. Caso você não seja uma pessoa rica no sonho, você terá um futuro cheio de progresso e consequente entrada de dinheiro. Se tiver um(a) parceiro(a) com muitas posses, quer dizer sorte e prosperidade na vida, de maneira geral.

Números da sorte: 07, 25, 29, 34, 43, 70.

Crescer

Se sonhar que você mesma cresce, pode contar com recompensas à vista. Enquanto isso, ao sonhar que outras pessoas estão crescendo no seu sonho, o que significa é sucesso com a grana.

Números da sorte: 08, 26, 30, 32, 44, 80.

Equipe

Ao sonhar que você convive em uma equipe, seja profissional ou não, é sinal de que terá realização em negócios que envolvam dinheiro.

Números da sorte: 03, 13, 25, 45, 51, 61.

Estrela

Na simbologia dos sonhos, ela indica fartura. Se a estrela que aparece nos seus sonhos for cadente, vale esperar por uma dose de sorte no mundo das finanças.

Números da sorte: 09, 13, 45, 63, 76, 81.

Ferradura

Encontrar uma ferradura significa sorte com jogos que envolvam apostas. Se o objeto estiver atrás de uma porta, pode representar boas notícias relacionadas à grana.

Números da sorte: 02, 20, 29, 38, 74, 92.

Ferrovia

Estar em uma ferrovia representa ascensão rápida nos negócios. Quando a família toda está no local, poderá receber muito dinheiro.

Números da sorte: 04, 05, 06, 22, 40, 83.

Luz

Sonhar com uma luz ou forma de iluminação representa uma melhoria na situação financeira e entrada de dinheiro na conta bancária.

Números da sorte: 05, 23, 41, 50, 85, 88.

Microfone

Quebrar um microfone em sonhos significa prosperidade nos negócios. Se o sonho inusitado foi bater em alguém com o objeto, você deverá receber uma grana atrasada.

Números da sorte: 08, 17, 35, 44, 80, 82.

Milho

O vegetal representa um sinal de que você ganhará uma boa grana. Se estiver comendo um, espere por sucesso em todas as áreas da vida.

Números da sorte: 03, 05, 24, 31, 42, 47.

Lança

Esse tipo de sonho mostra que você terá momentos de prosperidade pela frente. Caso seja um homem com uma lança, vale contar com sucesso nos negócios. Se sonhar com uma mulher, o significado é de que receberá dinheiro vindo de herança ou apostas.

Números da sorte: 01, 10, 33, 53, 66, 80.

Orquestra

Sonhar que você assiste à apresentação de uma grande orquestra pode representar que você encherá o bolso de dinheiro em breve.

Números da sorte: 08, 26, 35, 57, 71, 80.

Recibo

Rasgar um recibo é sinal de mais sorte com a grana. Enquanto isso, se você apenas visualizar um em sonhos, deve receber um dinheiro que espera há tempos.

Números da sorte: 07, 16, 70, 79, 88, 97.

