Sonhos eróticos podem não ter nada a ver com sexo, você sabia?

O psicanalista Sigmund Freud dizia que tudo na vida estava relacionado com sexo (incluindo os sonhos) e que toda a motivação humana dependia desse desejo sexual

Quem nunca sonhou que fez sexo com aquele amigo ou parente e acordou constrangido e quase literalmente morrendo de vergonha? Pois, não está só.

Porém, saiba que o sonho erótico nem sempre reflete desejo sexual.

“O sonho é uma comunicação do seu inconsciente com a consciência. Este vem para ensinar, antecipar ou compensar algo. O sonho nunca é literal”, explica o analista Waldemar Magaldi, do Instituto Junguiano de Pesquisa e Ensino, em declarações à publicação Universa, do UOL. Para o especialista, é importante analisar as simbologias da mensagem que o inconsciente está enviando.

Segundo ele, esses símbolos podem ter muitos significados. “Existe um inconsciente coletivo, que tem símbolos universais chamados de arquétipos. Mas temos também o inconsciente individual, ligado às questões individuais”, afirma Waldemar.

Pense no seu contexto

Isso quer dizer, que por mais que a figura da “mãe” por exemplo, possa ter um significado universal, no seu sonho, ela também vai ter um significado ligado às suas relações, ao seu contexto e ao que está vivendo nesse momento. ”Para analisar um sonho, é preciso entender o contexto de quem sonha”, diz o terapeuta e antropólogo Darrell Champlin.

Sonhar que tem relações sexuais com o chefe

Claro que pode se tratar de um real desejo de ter sexo com o chefe. Mas também pode ser uma forma do inconsciente demonstrar insegurança, na carreira ou na vida, com alguém que considera superior a si.

Sonhar que faz sexo com pai ou mãe

Não entre em pânico. Para entender esse sonho, é preciso entender o que a figura do pai ou da mãe representam para si. Para a teoria Junguiana, a mãe é o arquétipo do cuidado, proteção, nutrição. Talvez esteja necessitando cuidar mais do outro e de si próprio. Já o pai é o arquétipo do patriarcado, das regras, do limite. Será que não está à procura disso? De um sistema de poder?

Sonhar com sexo com um amigo

Pode ser que esteja iniciando uma nova relação, de amizade ou até profissional, não necessariamente com a pessoa do sonho. Ou até que sinta que necessita de aprofundar algumas relações de amizade na sua vida. Esse sonho pode também indicar que está começando algo, uma nova relação.

Sonhar que faz sexo em público

Tem a ver com exposição. Provavelmente, está se sentindo de alguma maneira exposto ou está com medo de alguma situação com o potencial de o deixar vulnerável. O sexo em público pode significar um medo de ser visto de uma maneira muito explícita pelos outros e, por isso, também ser julgado.