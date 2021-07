Redação João Bidu Sonhos de traição: seus sonhos revelam se você está sendo traída

Sonhar com os objetos ou ações que indicam traição não é o suficiente para comprovar um ato de infidelidade . Mas, como o sexto sentido das mulheres é afiado, você pode usá-lo a seu favor, caso desconfie de algo. Só não vai sair acusando o cara sem antes ter certeza da traição, ok? Combinado. Então vamos falar sobre os sonhos de traição !

Sonhos de traição: veja o que pode indicar uma pulada de cerca

CACHORRO : receber mordida de um cachorro pode significar possível traição.

CARROSSEL: se você estiver em um carrossel parado, cuidado com o par!

DENTE-DE-LEÃO: vender essa flor representa que pode estar sendo traída.

ENTERRO: se sonhar com o enterro de uma pessoa conhecida, fique atenta!

ESCURIDÃO : sinal de traição.

EXÉRCITO: em guerra, significa traição.

FALSIDADE: ser falsa com alguém pode indicar que seu amor também está sendo com você.

FORMA DE BOLO : se ela for redonda, fique de olho. Seu par pode estar sendo infiel!

GANGORRA: sonhar com um homem em uma pode ser sinal de infidelidade.

GARAGEM: vazia, sem nenhum carro, simboliza pulada de cerca do par.

GATO: esse animal é sinal de infidelidade e traição. Fique atenta!

GUITARRA : se achar uma, atenção! Seu amor pode estar cometendo adultério.

HOTEL: ser dona de um pode revelar que está sendo traída.

ÍNDIO: se lutar com um índio e perder, o par pode estar tendo um caso!

INFARTO: se os pais sofrerem um infarto, fique de olho no seu parceiro.

JANELA: ver alguém pulando por uma janela é sinal de possível traição.

JAQUETA: pode simbolizar infidelidade.

LAGOSTA: se a pessoa amada estiver comendo uma lagosta, fique de olho nela! NÓ: melhor cuidar do que é seu.

PISCINA: se a piscina estiver com água suja, preste mais atenção no seu amor.

PROTEÇÃO: receber proteção de uma mulher é um sinal pra ficar esperta com rivais.

QUARTO: se estiver desarrumado, simboliza bagunça no relacionamento e possibilidade de traição.

RÃ: se estiver pulando, é porque o par pode estar querendo pular a cerca.

REDE: se for vazia, você poderá perder o seu amor para uma rival.

REI: tem muitos significados, mas ver pessoas conversando com um rei pode representar traição.

ROLETA: ganhar na roleta significa que poderá sofrer com traição ou perder a pessoa amada.

ROSAS : buquê de rosas é sinal de traição ou paixão secreta.

ROSTO: se for rosto de mulher, fique atenta com o par. Investigue-o melhor.

SEMINÁRIO : sinal de traição.

SEREIA: símbolo da traição, principalmente se ela estiver em cima de uma pedra.

TAMBORES: pode significar várias coisas, mas, se ver alguém tocando tambores, é sinal de traição.

TARTARUGA: se estiver parada, representa traição ou perdas amorosas.

TESOURA: cortar-se com uma tesoura pode representar infidelidade.

VAZAMENTO: se for de gás, cuidado com doença ou traição.

VELA: apagar uma vela, em sonho, inspira cuidado com uma traição amorosa.

Resolva a situação!

Tire um tempo e reflita. Além dos sonhos de traição, se tudo indica que o parceiro está sendo mesmo infiel, é hora de confrontá-lo e dar um basta nessa situação! Dialogar é sempre a melhor maneira de colocar os pingos nos “is” em um relacionamento. Abra o jogo com o par e exija a verdade. Mantenha sempre a calma e respire fundo para não acabar perdendo a razão. Tudo se resolve com muita conversa!

Ele me traiu. E agora?

Se os seus sonhos de traição não falharam e ele realmente te traiu, é você quem deverá perdoar ou não a traição. Se perdoá-lo, terá que conviver com isso no relacionamento de vocês. Pense bem se você consegue lidar com isso. De qualquer modo, independente de ele ter pulado ou não a cerca, se o lance não está mais legal e você está se sentindo infeliz, pode ser a hora de colocar um ponto final na relação.

Não se culpe!

Depois de todo o processo, desde os sonhos de traição até a confissão do outro, é muito normal a pessoa que foi traída achar que é sua culpa a infidelidade do par. Isso acontece como uma forma de defesa para não aceitar os desejos do parceiro. Não permita prejudicar a sua autoestima e saúde por causa do erro do outro . Se achar necessário, procure a ajuda de um profissional.

