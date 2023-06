Sonho realizado | Após superar desafios, Gui visita treino do Vasco e conhece os jogadores; vídeo

O Vasco recebeu uma visita ilustre no treino desta sexta-feira (30). O garoto Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, visitou o CT Moacyr Barbosa, conheceu os jogadores e ganhou presentes.

Vascaíno apaixonado, Gui conheceu todo o elenco, jogou bola no campo e foi presenteado com uma camisa autografada do capitão Léo, a chuteira do atacante Pedro Raul, um boné do técnico interino William Barbosa e uma bola entregue por Gabriel Pec, que o visitou no hospital.

Gui viralizou na semana passada após despertar de um coma induzido de 16 dias em vídeo que tem mais de 50 milhões de visualizações. O pequeno torcedor tem uma doença genética rara, a epidermolise bolhosa, e teve alta do hospital na última terça-feira (27).

Enquanto esteve no hospital, Gui recebeu visitas de Gabriel Pec e Figueiredo e também recebeu mensagens de apoio de pessoas como Nenê e Rodrigo Dinamite, filho do ídolo vascaíno Roberto Dinamite.

Após a vitória contra o Cuiabá na última segunda-feira (26), resultado importante pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores do Vasco dedicaram o resultado ao Gui, sobretudo Gabriel Pec e Figueiredo, que já o haviam conhecido.

Veja vídeo: