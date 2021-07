Sonequinha depois do almoço? Saiba por que você nunca deve abrir mão

Os benefícios da soneca para a nossa saúde são inúmeros – Os benefícios da soneca

1 – Os benefícios da soneca

Temos que focar na boa e velha sonequinha. Os benefícios da soneca para a nossa saúde são inúmeros: em apenas seis minutos, as dormidinhas no meio do dia aumentam a nossa capacidade motora e até nossa atenção.

Um estudo da NASA mostrou que pilotos que dormiram uma hora antes de pegar uma aeronave militar tiveram o dobro de atenção e tiveram um desempenho 34% melhor na pilotagem do que os que não deram aquela descansada.

2 – Sistema imunológico

Outro benefício das sonequinhas está no seu apoio ao sistema imunológico. As horas de sono conseguem equilibrar a produção de citocinas e fazer com que seu sistema imune possa agir de forma melhor, além de reduzir a chance de um excesso de proteínas que pode prejudicar seu corpo.

“Os distúrbios do sono tornam o organismo mais susceptível a doenças infecciosas devido a uma resposta imunológica inadequada de combate a patógenos ou agentes infecciosos”, afirma doutoranda em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e membra-diretora da Associação Brasileira do Sono, Dra. Lenise Kim.

3 – Economia

Uma boa sonequinha pode ajudar a economia de todo o mundo: estudos do Centro de Divulgação sobre o Sono, em parceria com a Academia Americana de Medicina do Sono e o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, mostrou que a baixa produtividade de trabalhadores com privação do sono custa 136 bilhões de dólares para as empresas estadunidenses.

E o melhor momento para colocar sua soneca é após o almoço: “Parece claro que a natureza determinou que adultos devem tirar sonecas no meio do dia, provavelmente para fugir do sol quente do meio-dia”, explica William Dement, ex-diretor do Clínica de Pesquisa sobre o Sono da Universidade de Stanford. Portanto, viva a siesta!