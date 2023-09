Soneda se une à Wella para lançar studio express

Divulgação Studio Soneda Express by Wella

A Soneda Perfumaria, rede de beleza e bem-estar presente em 15 municípios, lança uma parceria inédita com a alemã Wella Professionals, marca número 1 entre os profissionais de cabelos, para a criação do Studio Soneda Express by Wella Professionals, que funcionará a partir do próximo dia 15 de setembro na unidade da Rua Augusta, em São Paulo. Em outubro ela passa a operar também na loja que será inaugurada no Shopping Center Taboão e ainda neste ano uma terceira receberá a novidade, em local ainda a ser definido. Mas a ideia é que em 2024 o modelo esteja presente em 12 endereços.

O Studio Soneda Express by Wella Professionals será focado nos serviços de tratamento do cabelo com finalização em escova e penteado, acompanhando a crescente onda do mercado de fast beauty no país. “Apostamos nos serviços de recorrência a preços justos, com produtos de qualidade e agilidade no atendimento”, afirma Minoru Kamachi, diretor da Soneda Perfumaria. “Pensamos na conveniência do cliente, que terá um tratamento de fios em 30 a 40 minutos”, completa.

“Nossa ideia é poder proporcionar praticidade para as pessoas que vivem ao redor das regiões onde estaremos localizados, como, por exemplo, com um serviço de salão que cabe no seu horário de almoço ou antes do happy hour, além da oportunidade de poder aproximar ainda mais a marca de seus consumidores”, argumenta Daniel Bom, diretor Comercial da Wella Company.

A Soneda Perfumaria e a Wella já vinham discutindo o projeto desde o ano passado. Foi o tempo também para que ele amadurecesse e os profissionais da rede varejista fossem capacitados pela marca que é referência mundial em cosméticos. Afinal, da lavagem à hidratação dos cabelos, tudo será Wella. “É uma parceria inédita que simplifica os procedimentos de um salão com rapidez e eficiência, que hoje é essencial na vida das pessoas pelo fator tempo”, argumenta Minoru.

Grandes diferenciais no salão

O Studio Soneda Express by Wella também terá três diferenciais para o atendimento aos clientes. Cada um deles passará por uma análise capilar, fundamental para avaliação dos fios e couro cabeludo, pois permite coletar informações sobre o histórico deles, seus hábitos de cuidados e possíveis tratamentos. “Isso permitirá aos profissionais da Soneda o procedimento com uma conduta mais exata possível. Não adianta dizer simplesmente ao cliente que seu cabelo está ressecado e que precisa de tratamento, vamos avaliar e mostrar a real necessidade dos fios de nossas clientes e dar a solução”, explica Minoru.

Além da análise capilar, o Studio Soneda Express by Wella terá todas as suas escovas higienizadas e desinfectadas após cada atendimento e será disponibilizada uma comanda individual para o cliente com os serviços executados e seus respectivos preços. “Os salões tradicionais são focados na transformação (corte e coloração), já os nossos serviços serão 100% voltados para o tratamento e os cuidados dos fios, com agilidade e preços justos”, diz Minoru Kamachi. O salão também terá serviços de manicure e maquiagem.

