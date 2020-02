Soma Urbanismo lança novo empreendimento em São Mateus: conheça o Reserva Jardim

O município de São Mateus, no Norte do Estado, recebe, a partir de hoje (10), mais um empreendimento com a qualidade e infraestrutura Soma Urbanismo: o Residencial Reserva Jardim!

Diferente de tudo já lançado pela loteadora, o empreendimento contará com lazer com quadras de tênis e futebol, espaço gourmet com churrasqueira, serviço de bicicletas compartilhadas, espaço para coworking e muito mais!

Localização privilegiada

O Residencial Reserva Jardim fica situado no bairro Aviação, do Hospital Roberto A. Silvares, da 1ª Cia do Corpo de Bombeiros e do Aeroporto de São Mateus. A região possui bairros planejados bem estabelecidos e com ótima vizinhança.

Serão 211 lotes (1ª fase) com metragens a partir de 300 m², com toda infraestrutura já conhecida dos empreendimentos da loteadora, como os serviços de drenagem, terraplanagem, redes elétrica, de água e esgoto.

Além disso, o empreendimento também terá estacionamentos, iluminação pública, pavimentação em piso intertravado holandês, que reflete mais luz e produz menos calor, e meio-fio extrusado, que auxilia no escoamento da água.

Diferenciais exclusivos e inéditos

Seguindo as últimas tendências da construção civil, o Residencial Reserva Jardim traz uma estrutura exclusiva e inédita nos empreendimentos da Soma Urbanismo.

Além de ter academia ao ar livre, faixa mista para ciclovia e pista de caminhada, o empreendimento será entregue com bicicletas compartilhadas para utilização dos moradores, espaço zen, espaço pet e o espaço coworking, planejado para potencializar a produtividade e criatividade dos moradores em um ambiente colaborativo.

Confira todos os itens da área de lazer:

Quadra de tênis

Quadras de areia

Campo de futebol society

Espaços gourmet com churrasqueiras

Ciclovia

Pista de caminhada

Playground

Espaços Zen

Espaço Pet

Espaço Coworking

Área de convivência

Área de patinação

Bicicletário com bicicletas compartilhadas

Academia ao ar livre

Segurança

O residencial contará com portaria 24h, muro de proteção, monitoramento por circuito interno de TV e moto para vigilância. Mais conforto e segurança para toda família!

Preços e formas de pagamento

Os lotes do local têm preços a partir de R$ 94.990,00. Os clientes podem escolher entre pagar um sinal e parcelar o restante em 36 vezes sem juros e sem correção ou pagar um sinal e parcelar o restante em 60 vezes, com juros e sem correção. Ainda há a possibilidade de dar uma entrada e depois financiar o residual em 120 meses, com correção do IPCA e juros de 1% ao mês.

É possível, ainda, comprar o lote com outras pessoas, parcelar a entrada em até 3x no cartão de crédito, sem análise de crédito e necessidade de comprovação de renda.