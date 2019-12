Som na caixa! Ouça as músicas chiclete que bombaram em 2019

Pode aumentar o som que chegou a hora de relembrar as músicas que bombaram em 2019. Seja no sertanejo, no funk ou no pop, são muitos os hits que se tornaram verdadeiras músicas chicletes e não saíram da cabeça das pessoas.

O funk ganhou mais força este ano, mas o que fez sucesso mesmo foi a boa e velha sofrência do sertanejo . Marília Mendonça foi um dos destaques do ano no segmento e uma das músicas mais tocadas foi de Gusttavo Lima. Luan Santana também emplacou um grande hit e Anitta deu o que falar com suas parcerias. No cenário internacional, BTS e Shawn Mendes foram aos grandes destaque.

Preparado para ficar com vários hits na cabeça? Então veja quais foram as músicas chicletes de 2019:

Milu – Gusttavo Lima





Quando a Bad Bater – Luan Santana





Tijolão – Jorge e Mateus





Todo Mundo Vai Sofrer – Marília Mendonça

Atrasadinha – Felipe Araújo e Ferrugem

Estado Decadente – Zé Neto e Cristiano

Brisa – Iza





Supera – Marília Mendonça





Señorita – Shawn Mendes e Camila Cabello





Péssimo Negócio – Dilsinho





Jenifer – Gabriel Diniz







Evoluiu – Kevin O Chris e Sodré





Onda Diferente – Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg





Piscininha Amor – Whadi Gama





Favela Chegou – Ludmilla e Anitta





Coisa Boa – Gloria Groove





Garupa – Luísa Sonza e Pabllo Vittar





Lose You To Love Me – Selena Gomez





Juntos – Paula Fernandes e Luan Santana





You Need to Calm Down – Taylor Swift





Bad Guy – Billie Elish





Parabéns – Pabllo Vittar e Psirico







Liberdade Provisória – Henrique e Juliano

Agora é só aguardar para saber quais são as músicas chicletes que prometem bombar em 2020.