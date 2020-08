Soluções entregues pelo Prodest durante a pandemia da Covid-19 são apresentadas em videoconferência

.

Em videoconferência promovida pelo Grupo de Trabalho de Transformação Digital dos Governos Estaduais e Distrital – GTD.GOV –, nesta terça-feira (04), o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, que também é presidente do Conselho da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC), apresentou o trabalho realizado pelo Instituto no Espírito Santo, desde o início da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Como um dos representantes da região Sudeste, no Painel Estratégias e Resultados: processos, estrutura, serviços e inteligência no combate à crise da Covid-19 nos Estados e no Distrito Federal, Tasso Lugon detalhou todas as soluções desenvolvidas pelo Prodest para o governo capixaba, como o Portal do Coronavírus (coronavirus.es.gov.br); os Painéis de Business Intelligence Microsoft Power BI: Covid19, de Contratos e Despesas, e de Isolamento Social; a página do ES Solidário; o App EscoLAR; o acesso via Rede Privada Virtual (VPN) para trabalho remoto dos servidores públicos; e solução de videoconferência.

“Os webinars promovidos pelo GTD.GOV têm sido muito importantes para o compartilhamento de informações e soluções na área de TI. Esse foi mais um evento em que pude apresentar como o trabalho desenvolvido no Prodest contribuiu para o enfrentamento da pandemia no Espírito Santo, e que fez com que o estado fosse destaque em relação à transparência de dados”, pontuou Tasso Lugon.

Também participaram da videoconferência, a convite do diretor-presidente do Prodest, a subsecretária de Estado de Controle e Transparência, Mirian Sacramento; a diretora Técnica do Prodest, Marcianne Lima; a subgerente de Sistemas da Informação do Prodest, além da gerente e da subgerente de Sistemas da Informação do Prodest, Camila Zacche e Aline Nogueira, respectivamente, que foram as responsáveis por coordenar os projetos de Business Intelligence desenvolvidos pelo Instituto.

A subsecretária Mirian Sacramento destacou a importante parceria entre a Secretaria de Estado de Controle e Transparência e o Instituto de Tecnologia do Estado, juntamente com outros órgãos estaduais, para as entregas feitas durante a crise na Saúde provocada pela pandemia.

“A execução dos contratos emergenciais em gráficos, o detalhamento de como o recurso está sendo investido, a possibilidade de download dos dados, a divulgação diária da ocupação dos leitos nos hospitais, enfim, toda essa transparência facilitou o acompanhamento da estratégia de enfrentamento da pandemia, gerou confiança da população no trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado e também serviu de ferramenta para todos os órgãos de controle”, detalhou Mirian.

Os outros estados painelistas da videoconferência realizada pelo GTD.GOV, nesta terça-feira, foram Amapá, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Prodest

Eric Lopes Menequini / Vanessa Dias

(27) 3636-7173

comunicaçã[email protected]