Solução para o cinema, governo anuncia aprovação do drive-in cultural

Foi realizada, nesta sexta-feira (29), mais uma coletiva de imprensa com a presença do governador João Doria (PSDB) para anunciar projetos do Estado e da Prefeitura no combate ao novo coronavírus (Sars-coV-2), causador da Covid-19 .

Agência Brasil Governador de São Paulo João Dória

“A partir de 1º de junho estarão liberados programas como o drive-in da cultura , inicialmente para o cinema. Para assim garantir que, de forma segura, espectadores, de dentro de seus veículos, possam assistir a volta do entretenimento”, declarou João Doria , que completou. “O primeiro, aliás, será inaugurado no Memorial da América Latina, em São Paulo, no dia 16 de junho”.

Durante a coletiva, João Doria também ressaltou que, apesar da aprovação, é obrigatório que “todos os profissionais que prestarem serviços nesses drive-ins da cultura estejam devidamente protegidos” contra a Covid-19 .