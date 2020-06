“Soltos em Floripa” é renovada e ganha segunda temporada

A campeã do “BBB 11”, Maria Melilo , usou as redes sociais na noite da última quarta-feira (17) para compartilhar com seus fãs como foi sua dura recuperação após contrair o novo coronavírus e ter sido internada duas vezes .

Reprodução/Instagram Maria Melilo





Leia também:

Leo Dias xinga Anitta de “vagabunda” e diz: “sou gay machista”

Lista de “A Fazenda” inclui padrasto de Neymar e Najila Trindade

“A Fazenda”: Jojo Todynho e Kadu Moliterno já teriam topado participar



“Estou medicada e me alimentando melhor. Emagreci seis quilos no período em que fiquei doente. Estou bem magrinha. Tenho tanta inveja das pessoas que engordam na quarentena. Estou comendo melhor agora. Antes não estava conseguindo comer, porque ficava enjoada”, contou a ex-participante do reality da Globo .

Maria confessou que viveu dias difíceis não só por conta da Covid-19 , mas também por uma séria dor estomacal. “Estava sentindo dores intensas, e a medicação não passava. Depois, voltei para a segunda internação e o médico fez mais exames. Deu que estou com gastrite”, explicou.