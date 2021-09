Solteira, Maiara curte ‘noitada’ com Anitta nos Estados Unidos

Instagram Maiara e Anitta

Como esta humilde coluna de seis leitores publicou com exclusividade, Maiara é a mais nova solteira da praça . E, no último sábado (4), a sertaneja resolveu curtir a noite em Miami com Anitta. “Olha quem vai sair comigo hoje”, disse a cantora, mostrando Maiara em seus stories do Instagram. “Vem com a mamãe que eu vou te ensinar como é que vive, querida, que você está vivendo errado”, brincou Anitta, que em seguida pediu para a amiga “anotar as regras da vida”.

A primeira foi: “Regra um: ioiô foi feito só para criança brincar”, disse a cantora, em uma referência às nove idas e voltas públicas do casal, que não gosta do rótulo de ‘ioiô’. Ela continuou: “E digo mais: ‘tamo solta’ em Miami e a jiripoca vai piar com essa daqui ou eu não me chamo Larissa de Macedo Machado”, prometeu a Poderosa, confirmando o término do namoro da sertaneja com Fernando.

Segundo fontes próximas ao casal, o romance estava em crises constantes, se arrastando há alguns meses. Os dois estiveram juntos nos Estados Unidos, mas tiveram uma briga feia. Maiara e Fernando aproveitaram a noite da última sexta-feira (3), mas em lugares diferentes e já circulam sem as alianças. No sábado (4), Maiara se apresentou com Zé Neto & Cristiano e Jorge & Mateus em Miami. A coluna procurou as assessorias de Maiara e Fernando, que não se pronunciaram até o momento. Em outubro, Fernando e Maiara tem um show juntos marcado no Villa Country.