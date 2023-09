Solta o Som ES + BA em rede nacional

A partir do próximo sábado (23), o Brasil inteiro vai apreciar a moqueca musical preparada pela TVE Espírito Santo e pela TVE Bahia. É que o ‘Solta o Som ES + BA’ será exibido em rede nacional pela TV Brasil.

A iniciativa reforça o compromisso da TVE Espírito Santo com a valorização da identidade capixaba, produzindo conteúdo regional tipo exportação. A transmissão em rede nacional evidencia os artistas capixabas e baianos para todo o país, e permite que o Brasil inteiro tenha a oportunidade de apreciar a música de cada estado.

“Ao exibirmos o trabalho de artistas capixabas em rede nacional, estamos exportando nossa cultura e oferecendo à população brasileira um conteúdo de qualidade e uma ótima alternativa de entretenimento. O mesmo acontece com os artistas baianos, que também ganham visibilidade nacional graças a essa parceria. A TVE Espírito Santo, a TVE Bahia e a TV Brasil são emissoras públicas, e esse intercâmbio de conteúdos fortalece a democratização do acesso aos temas da cultura, além de fortalecer a Comunicação Pública em todo o país”, disse Igor Pontini, diretor-presidente do sistema de Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV ES).

O diretor-geral da TVE Bahia e da Rádio Educadora FM, Flávio Gonçalves, evidencia a relevância da parceria. “A parceria entre as emissoras públicas de televisão é muito importante para fazer com que baianos e capixabas conheçam mais da produção musical de dois estados vizinhos que historicamente têm um intercâmbio cultural”.

Para Breno Saade, diretor e apresentador do Solta o Som, estar em rede nacional é uma excelente oportunidade, principalmente para os artistas. “O Solta o Som é um programa que visa mostrar o trabalho dos artistas capixabas. É portfolio, é vitrine para a nossa música. Colocar a cultura do Espírito Santo em rede nacional é abrir as fronteiras do Estado e mostrar o conteúdo do artista capixaba para o Brasil inteiro”, afirmou.

Sobre o ‘Solta o Som ES + BA’

O Solta o Som ES + Ba é uma coprodução da TVE Espírito Santo e da TVE Bahia. No comando, Breno Saade (TVE Espírito Santo) e Natália Carneiro (TVE Bahia), que apresentam uma seleção de videoclipes para os telespectadores conhecerem e curtirem talentos dos dois Estados.

Na primeira temporada do programa foram exibidos clipes que mostravam as belezas de cada estado, trabalhos de artistas que defendem a bandeira LGBTQIAPN+, músicos da nova MPB e artistas do rap e do hip hop.

A segunda temporada da atração já está sendo preparada, e será exibida em primeira mão para os capixabas e baianos. Os episódios vão mostrar música pop, bandas de diversos gêneros, mulheres no rap além de rock e hardcore.

Sobre o Solta o Som

O Solta o Som foi criado pela TVE Espírito Santo, e abre espaço para artistas da música capixaba.

Em 2022, o programa passou por uma reformulação, trazendo não só videoclipes, mas também entrevistas exclusivas sobre o cenário musical capixaba e os bastidores das produções de cada artista. Com maior proximidade dos produtores da arte musical e do audiovisual, o Solta o Som se tornou um programa para artistas e profissionais da cultura se sentirem em casa.

Diversos artistas dos mais diferentes gêneros musicais como mpb, rap, pop, samba, pagode, entre outros, já passaram pelo Solta o Som, muitos deles, inclusive, são referências da música capixaba no cenário nacional como Silva, Budah, Cesar MC, Tunico da Vila, Mariana Coelho, Morenna e Luiza Pastore.

Informações à Imprensa:

Rádio e Televisão do Espírito Santo RTV ES

Telefone: (27) 3636-6664

WhatsApp: (27) 99943-5574

https://rtv.es.gov.br

@tveespiritosanto

@radioes1160

Fonte: GOVERNO ES