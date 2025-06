Solenidades celebram os 135 anos de Cariacica

O presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), participou das solenidades de comemoração dos 135 anos de Cariacica, na manhã desta terça-feira (24). A programação teve início com missa solene no Santuário Bom Pastor, em Campo Grande. Depois aconteceu um desfile cívico-militar, com a participação de escolas municipais, entidades e também das forças de segurança, como a Polícia Militar, Polícia Penal e Polícia Civil.

Entre as autoridades presentes no evento também estavam o governador Renato Casagrande (PSB); o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB); o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB); e os deputados estaduais Alexandre Xambinho (Podemos), Janete de Sá (PSB) e Denninho Silva (União).

Durante a solenidade foram anunciados investimentos do governo do Estado para o município, totalizando cerca de R$ 300 milhões. Entre as novas obras estão a construção de centros municipais de educação infantil e a drenagem e pavimentação nos bairros Nova Valverde, Vila Merlo, Vista Dourada, Santa Paula e Novo Horizonte.

Cariacica 135 anos

Cariacica se tornou município independente em 30 de dezembro de 1890. Na época, a região foi desmembrada definitivamente de Vitória. Quem governava o estado era Constante Sodré. A história do povoamento de Cariacica se confunde um pouco com a de Viana, já que, no final do século XVI e início do século XVII, os portugueses fizeram incursões pelo Rio Jucu, partindo de Vila Velha até o atual território de Cariacica.

Um dos principais municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, Cariacica tem localização estratégica, abriga importantes polos industriais e logísticos. A economia se destaca pelo comércio, serviços e setor industrial, atualmente em expansão.

Na área cultural, o município valoriza tradições populares como o congo e as festas religiosas. Já no turismo, Cariacica oferece atrativos como o Parque Natural Municipal de Mochuara, ideal para trilhas e contato com a natureza. Além do ecoturismo, outro potencial é o turismo religioso.

