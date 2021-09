Solenidade marca o 7 de setembro no Espírito Santo

O tradicional desfile cívico-militar do Dia da Independência mais uma vez não pode ser realizado devido às restrições em combate à pandemia da Covid-19. No Espírito Santo a data foi lembrada com uma solenidade realizada na manhã dessa terça-feira (07), no 38° Batalhão de Infantaria (BI), em Vila Velha.

Em uma solenidade restrita em razão dos protocolos de segurança adotados no Estado, sem a presença de público, o governador do Estado, Renato Casagrande; a vice-governadora Jaqueline Moraes; e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, hastearam as bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e do município, respectivamente. Durante a solenidade, foi feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19.

Foi realizado um sobrevoo dos helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar (SCM), no 38° BI. A tocha com o Fogo da Independência foi entregue ao governador Casagrande para o acendimento da Pira da Independência. Quatro helicópteros do Notaer, com as bandeiras do Brasil e do Espírito Santo, se posicionaram a frente das autoridades e prestaram continência ao governador. Os helicópteros sobrevoaram as orlas de Vila Velha e Vitória.

Participaram da solenidade autoridades civis e militares. Entre ela o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus. “Essa é uma data importantíssima para o Brasil. Hoje também a Polícia Militar estará garantindo toda a manifestação dos brasileiros aqui no estado do Espírito Santo”, destacou o comandante.

