Solenidade marca o 32º Aniversário do 7º Batalhão

Nesta terça-feira (15), foi realizada uma solenidade no 7º Batalhão da Polícia Militar para comemorar o 32º Aniversário de sua criação e a entrega do título de Destaque Operacional aos policiais que se destacaram na execução de suas atividades profissionais no 1º, 2º, 3º e 4º trimestres e 1º e 2º semestre de 2020.

O evento foi realizado no Auditório da Unidade e contou com a participação de autoridades militares, dentre elas o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano (CPOM) tenente-coronel Laurismar Tomazeli, oficiais e praças do 7º BPM.

Com ênfase na valorização do serviço policial militar, o Destaque Operacional foi criado pelo Comando Geral da Polícia Militar e tem por objetivo precípuo homenagear policiais que se destacaram operacionalmente na execução de suas missões.

Tal premiação visa motivar os policiais militares, reconhecer o desprendimento, a coragem, o sacrifício, a determinação, a agilidade, a habilidade profissional, o equilíbrio emocional, o sentimento humanitário, dentre outras qualidade demonstradas no desempenho de suas funções.

Para o comandante da Unidade, tenente-coronel Paulo Roberto Schulz Barbosa, “é uma satisfação e oportunidade comemorar os 32 anos do 7º Batalhão levando a população de Cariacica um efetivo serviço de excelência a comunidade, de compromisso junto aos cidadãos que transitam e residem em nossa reigão.”, destacou o tenente-coronel Schulz reiterando o compromisso com a segurança pública.

Em sua fala, o comandante do CPOM tenente-coronel Laurismar Tomazeli, fez elogios à Unidade em que iniciou a sua carreira como oficial da PMES, e destacou o brilhante desempenho e os expressivos resultados operacionais obtidos pelos militares homenageados, bem como estendeu o elogio a toda a tropa, pelo excelente serviço prestado à sociedade.

Na solenidade, os policiais militares agraciados foram os seguintes:

Destaques Operacionais no 1º Trimestre de 2020:

SD QPMP-C Larissa Rosa Leite Barros, RG 24.799-9/NF3660702 da 2ª Cia

O Destaque Operacional da 2ª SEÇÃO: SD QPMP-C LUCAS GABRIEL LOURENÇO , RG 22.212-0/NF 3216870.

SD QPMP-C LUCAS GABRIEL , RG 22.212-0/NF 3216870. O Destaque Operacional da 1ª Cia : CB QPMP-C ROMEU SOUZA LEPPAUS, RG 21.167-6/NF 3087131;

CB QPMP-C SOUZA LEPPAUS, RG 21.167-6/NF 3087131; O Destaque Operacional da 2ª Cia: SD QPMP-C LARISSA ROSA LEITE BARROS, RG 24.799-9/NF 3660702;

SD QPMP-C ROSA LEITE BARROS, RG 24.799-9/NF 3660702; O Destaque Operacional da 3ª Cia : SD QPMP-C RONILTON MARTINS DOS SANTOS FILHO, RG 24.592-9/NF 3660443;

SD QPMP-C MARTINS DOS SANTOS FILHO, RG 24.592-9/NF 3660443; O Destaque Operacional da 4ª Cia : SD QPMP-C MAYKON PEREIRA OLIVEIRA , RG: 23.488-9/NF 3592480;

SD QPMP-C MAYKON PEREIRA , RG: 23.488-9/NF 3592480; O Destaque Operacional da 5ª Cia : SD QPMP-C ANDRÉ LUIS DE FREITAS VIEIRA , RG 24.031-5 /NF 3590135;

SD QPMP-C ANDRÉ LUIS DE FREITAS , RG 24.031-5 /NF 3590135; O Destaque Operacional da Força Tática: CB QPMP-C VILSON TADEI VIEIRA CRAVO, RG: 19.862-9/NF 2757966.

Destaques Operacionais no 2º Trimestre de 2020:

SD QPMP-C Marlon Ferreira Magri, RG 24.065-5/NF 3138070 da Força Tática

O Destaque Operacional da 2ª SEÇÃO: CB QPMP-C ERICK DE LIMA RIBEIRO RG 21.512-4/NF 3256910;

CB QPMP-C DE LIMA RIBEIRO RG 21.512-4/NF 3256910; O Destaque Operacional da 1ª Cia : SD QPMP-C ORLANDO RAFAEL DE DEUS VALADARES, RG 24.465-5/NF 3664996;

SD QPMP-C ORLANDO DE DEUS VALADARES, RG 24.465-5/NF 3664996; O Destaque Operacional da 2ª Cia : SD QPMP-C MARLON FERREIRA MAGRI , RG 24.065-5/NF 3138070;

SD QPMP-C MARLON FERREIRA , RG 24.065-5/NF 3138070; O Destaque Operacional da 3ª Cia : ALUNO CHS EVANDO BATISTA DA SILVA, RG 18.224-2/NF 875998;

ALUNO CHS EVANDO DA SILVA, RG 18.224-2/NF 875998; O Destaque Operacional da 4ª Cia : SD QPMP-C FILIPE FERREIRA SOARES MIRANDA, RG 23.918-5-/ NF 3592421;

SD QPMP-C FERREIRA SOARES MIRANDA, RG 23.918-5-/ NF 3592421; O Destaque Operacional da 5ª Cia : SD QPMP- C TAIRONE ALBANI PEREIRA, RG 24.794-8/NF 3661237;

SD QPMP- C TAIRONE PEREIRA, RG 24.794-8/NF 3661237; O Destaque Operacional Força Tática: CB QPMP-C LUCAS DE SOUZA CABRAL, RG 21.992-8/ NF 3275183.

Destaques Operacionais no 3º Trimestre de 2020:

SD QPMP-C Renato Caide Aguiar Batista, RG 24.175-3/NF 3595960 da 5ª Cia

O Destaque Operacional da 2ª SEÇÃO: CB QPMP-C ELIAS OLIVEIRA DA SILVA, RG 21.689-9/NF 3255387.

CB QPMP-C DA SILVA, RG 21.689-9/NF 3255387. O Destaque Operacional da 1ª Cia : SD QPMP-C R ODOLFO SECCHIN ALMEIDA, RG 24.828-6/NF 3667723;

SD QPMP-C ODOLFO ALMEIDA, RG 24.828-6/NF 3667723; O Destaque Operacional da 2ª Cia: SD QPMP-C DIEGO ALVES BATISTA, RG 23.925-2/NF 3595358;

SD QPMP-C DIEGO BATISTA, RG 23.925-2/NF 3595358; O Destaque Operacional da 3ª Cia : SD QPMP-C DIEGO DOS SANTOS NEVES, RG 22.482-4/NF 3501043;

SD QPMP-C DIEGO DOS NEVES, RG 22.482-4/NF 3501043; O Destaque Operacional da 4ª Cia : SD QPMP-C RICHARD WALLACE DE ALMEIDA, RG 23.879-5, NF 3593215;

SD QPMP-C RICHARD DE ALMEIDA, RG 23.879-5, NF 3593215; O Destaque Operacional da 5ª Cia : SD QPMP-C RENATO CAIDE AGUIAR BATISTA, RG 24.175-3/NF 3595960;

SD QPMP-C RENATO AGUIAR BATISTA, RG 24.175-3/NF 3595960; O Destaque Operacional da Força Tática: SD QPMP-C HUDSON CARVALHO TORQUATO, RG 23.876-0/NF 3592308.

Destaques Operacionais no 4º Trimestre de 2020:

SD QPMP-C Wesley Carneiro Passos, RG 23.609-1/NF 3588696 da Força Tática

O Destaque Operacional da 2ª SEÇÃO: SD QPMP-C RONAN DO CARMO, RG 22.434-4/NF 3500020;

SD QPMP-C DO CARMO, RG 22.434-4/NF 3500020; O Destaque Operacional da 1ª Cia : SD QPMP-C ALESSANDRO BORGES ORTOLAN , RG 23.804-3, NF 3596249;

SD QPMP-C ALESSANDRO BORGES , RG 23.804-3, NF 3596249; O Destaque Operacional da 2ª Cia : SD QPMP-C ANDRE LUIZ CID BRUM , RG 24.202-4/ NF 3590836;

SD QPMP-C ANDRE LUIZ CID , RG 24.202-4/ NF 3590836; O Destaque Operacional da 3ª Cia : SD QPMP-C BRUNO NOGUEIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO, RG 23.890-6/NF 3595471;

SD QPMP-C BRUNO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RG 23.890-6/NF 3595471; O Destaque Operacional da 4ª Cia : SD QPMP-C FILIPY NASCIMENTO AMARAL , RG 25.173-2/ NF 3662047;

SD QPMP-C FILIPY NASCIMENTO , RG 25.173-2/ NF 3662047; O Destaque Operacional da 5ª Cia : SD QPMP- C EDNALDO DA SILVA BEZERRA, RG 24.927-4/NF 3666085;

SD QPMP- C DA SILVA BEZERRA, RG 24.927-4/NF 3666085; O Destaque Operacional Força Tática: SD QPMP-C WESLEY CARNEIRO PASSOS, RG 23.609-1/NF 3588696.

Destaque Operação do 1º Semestre de 2020:

SD QPMP-C Larissa Rosa Leite Barros, RG 24.799-9/NF3660702 da 2ª Cia

Destaque Operação do 2º Semestre de 2020:

SD QPMP-C Renato Caide Aguiar Batista, RG 24.175-3/NF 3595960 da 5ª Cia

