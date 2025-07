Solenidade homenageia mulheres negras da luta racial

Treze personalidades que atuam na luta antirracista no Espírito Santo foram homenageadas pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), com a Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba Gaba”, na noite desta quinta-feira (10). A sessão solene foi proposta pela deputada Camila Valadão (Psol) para enaltecer mulheres envolvidas com a defesa de direitos das pessoas pretas.

Camila iniciou a cerimônia dizendo que a solenidade buscava celebrar não só as mulheres presentes no plenário, mas todas aquelas que as antecederam na luta e na resistência contra o racismo. “Peço a cada homenageada negra, nesta noite, que dedique esta homenagem às tias, mães, avós e tantas outras que vieram antes de vocês e que não tiveram oportunidades neste país”, discursou a deputada.

Trajetórias

O currículo de cada homenageada foi lido na tribuna, reforçando a importância de cada trajetória. “Fazemos questão de ler o currículo de cada uma, porque neste currículo tem muita luta, choro e sofrimento… Esta sessão solene celebra a força, a ancestralidade e o legado das mulheres negras capixabas, inspiradas na história de Zacimba Gaba — africana, guerreira e quilombola que liderou a resistência contra a escravidão em terras capixabas”, explicou a proponente da solenidade.

Para a deputada, a noite foi um ato de reparação simbólica e de reconhecimento político. Camila Valadão explicou que a Ales, em 190 anos de existência, teve apenas 17 mulheres eleitas e que, entre elas, a quantidade de mulheres negras é mínima.

Ione Duarte Pereira foi uma das homenageadas. Idealizadora do espaço de valorização da cultura africana “Quintal Quilombola”, ela afirmou que a trajetória da negritude é marcada por muitas lutas e que é necessário uma ‘virada de chave’: “Temos aqui, muitas mulheres intelectuais, da cultura, da saúde e em algum momento precisamos estar nesse lugar de celebração e somente nesse lugar”, reforçou Ione.

Já a representante do Núcleo Impulsionador da Marcha das Mulheres Negras, Fátima Tolentino, ressaltou a importância da ancestralidade e reforçou a luta de Zacimba Gaba. Fátima fez uma analogia com a figura de Zacimba e as mulheres homenageadas: “Assim como ela, temos outras mulheres que lutam todos os dias para o nosso bem viver. Precisamos demarcar e usar esse espaço, essa tribuna. A gente precisa falar e as pessoas precisam entender.”

A vereadora de Vitória, Ana Paula Rocha (Psol), também esteve presente na mesa e discursou sobre a luta racial exercida principalmente por mulheres. “É importante frisar que nós mulheres negras só conseguimos caminhar e resistir nesse estado que é extremamente racista, machista e patriarcal a partir de outras mulheres negras, da nossa caminhada conjunta”, afirmou Ana Paula.

Em nome das homenageadas, Maria Helena Elpídio de Jesus e Maria Anita Falcão de Oliveira subiram à tribuna para agradecer o reconhecimento. Maria Anita afirmou que a sessão solene é um momento celebrativo, de ver as pessoas felizes e de honrar histórias.

Maria Helena escolheu falar sobre tecnologia ancestral que contribui para para a sobrevivência dessa parcela da sociedade. “Receber essa Comenda diz dessa ancestralidade e desse conjunto de mulheres que tiveram espaços negados e nunca imaginaram que suas filhas e netas pudessem ocupar uma tribuna”, relatou a homenageada.

Violência de gênero

A preocupação com a violência contra mulheres também foi destaque nos discursos durante a sessão solene e os números oficiais confirmam a prevalência da violência de gênero em mulheres negras no Estado.

Dados do governo federal apontam que o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) registrou um aumento de 44% nos atendimentos no Espírito Santo em 2024, em comparação ao ano anterior. Dessas denúncias em que a raça/cor foi informada, 52,8% referem-se a mulheres negras: 53.431 casos envolvendo mulheres pardas e 16.373 contra mulheres pretas.

Comenda

Criada pela resolução 4.377/2016, a Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba Gaba” homenageia personalidades que se destacam na luta em defesa da raça negra, em especial, na luta contra a violação de direitos dos negros.

Homenageadas com a Comenda – lista enviada pelo Cerimonial da Ales:

Amanda Gomes Lobos Martins Andressa Luciana da Silva Emmanuelle Pena de Oliveira Flora Fiorio Magnago Ione Duarte Pereira Ione Santos dos Reis Izabella Azevedo dos Santos Jaciara Bernardino Nascimento Laura Silva dos Anjos Maria Anita Falcão de Oliveira Maria Helena Elpídio de Jesus Marly Rodrigues Gabriel Tereza Cristina dos Santos

Fonte: POLÍTICA ES