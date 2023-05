Solenidade encerra missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento no TJES

Após uma semana de muito trabalho que envolveu a Unidade de Coordenação de Programas (UCP), secretários, assessores e servidores do Poder Judiciário Estadual e do Governo do Estado, foi encerrada, na última sexta-feira (26/05), a missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), finalizando uma importante etapa do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Espírito Santo (PROMOJUES).

A solenidade, conduzida pelo coordenador geral da Unidade de Coordenação de Programas (UCP), Bruno Alves de Souza Toledo, foi realizada no auditório da Corregedoria Geral da Justiça e contou com a presença do presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJES (CGTIC), desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do supervisor da Coordenadoria das Varas Criminais e de Execuções Penais do TJES, desembargador Fernando Zardini Antonio, do juiz assessor especial da Presidência do TJES Daniel Peçanha Moreira e do secretário-geral do TJES, Marcelo Albuquerque.

Pelo BID, estavam presentes o chefe da missão e chefe de equipe, Fernando Cafferata, o especialista principal e chefe de equipe alterno Rodrigo Serrano, entre outros que compõem a equipe da missão do banco.

Ao falar sobre a semana, o especialista do BID destacou o comprometimento dos integrantes do Judiciário, que para ele foi um diferencial: “Já tenho quase 20 anos preparando empréstimos, não só na América Latina, mas também na Ásia e na África, quando trabalhei no Banco Mundial, mas essa é para mim uma oportunidade, uma situação diferenciada. Realmente tem um time aqui de um comprometimento muito forte e essa semana de trabalho foi mais uma confirmação de que aqui o BID tem uma oportunidade de fazer uma parceria, que pode ser uma referência para o Brasil e também para outros países da América Latina!”, destacou Rodrigo Serrano, acrescentando que se todos os envolvidos seguirem no mesmo ritmo de trabalho, talvez ele seja concluído antes mesmo dos cinco anos previstos.

Para o chefe de equipe Fernando Cafferata, o envolvimento dos integrantes do Judiciário capixaba é realmente um diferencial: “Temos muitos parceiros, mas poucos tão comprometidos!”, destacou.

Também estavam presentes na solenidade a juíza Trícia Navarro, que indicou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo para a parceria com o BID, o presidente da Ajudes, Umbelino Anderson de Oliveira, bem como o presidente e o diretor de comunicação do Sindioficiais, Paulo Sérgio Torres e Roberto Branquinho, secretários, assessores e servidores do Poder Judiciário e do Poder Executivo Estadual.

O coordenador geral da UCP, Bruno Toledo, agradeceu aos representantes do BID e aos servidores e servidoras do TJES: “Foi uma semana de profundas mudanças na nossa prática, no nosso cotidiano, enquanto Tribunal de Justiça. Obrigado por nos permitirem, já nesse momento, dar início à transformação que queremos e veremos acontecer no Tribunal de Justiça”, destacou Bruno.

Representando o Poder Executivo Estadual, a subsecretária de captação de recursos da Secretaria de Economia e Planejamento, Lilian Siqueira, ressaltou a importância da parceria entre os Poderes Judiciário e Executivo: “Só quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui e trazer um abraço do secretário Álvaro Duboc. Esse projeto é uma união de esforços e a nossa equipe está à disposição, como estivemos durante toda essa semana, que foi muito produtiva! Muito obrigada!”.

O presidente do CGTIC, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, agradeceu a vinda do BID ao TJES: “Eu não tenho a menor dúvida de que essa instituição aproveitará essa atitude do Banco Interamericano de Desenvolvimento em toda a sua plenitude, e nós chegaremos ao final dessa caminhada de cinco anos com um novo modelo de Poder Judiciário do Espírito Santo! Que nós possamos entregar, e tenho muita certeza de que o faremos, uma instituição renovada, compatível com o século XXI!”.

O desembargador Fernando Zardini também saudou a todos, destacando: “O Poder Judiciário tem uma potencialidade muito grande e agora está tendo a oportunidade de dar mais um passo em prol do seu desenvolvimento, da sua efetividade, de uma prestação efetiva de qualidade da justiça. E isso nos anima muito!”.

Representando a Presidência do TJES, o juiz auxiliar Daniel Peçanha Moreira homenageou os servidores, destacando: “Esse trabalho foi feito a muitas mãos, mas deixo aqui minhas homenagens nas pessoas de Bruno, Arimatéa, Luciana e Rita, que foram as primeiras pessoas que chamamos para iniciar esse trabalho. Vocês foram heróis! O que foi feito aqui no Estado do Espírito Santo foi realmente à custa de muito sacrifício pelos servidores, com um apoio incondicional do Poder Executivo. Estão todos de parabéns!”, concluiu.

Ao final da solenidade, foi assinada a “Memória da Missão”, que é um resumo de tudo o que foi decidido durante a semana.

Os próximos passos do Plano de Modernização do Poder Judiciário Estadual preveem o preparo, por parte da equipe do TJES e do BID, de todos os anexos da minuta de contrato, que incluem plano orçamentário e plano de aquisição, entre outros itens. Em seguida, o governo do Estado deve enviar o projeto de lei autorizativa para ser aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual.

Concluída essa etapa, toda essa documentação será encaminhada para o Ministério do Planejamento e, por fim, para aprovação do senado federal.

Macrodesafios:

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária

Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados

Vitória, 29 de maio de 2023

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES