Solenidade do prêmio Mérito Jurisdicional William Couto Gonçalves aconteceu nesta quinta-feira (17/12)

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo transmitiu ao vivo o evento, que premiou 98 unidades judiciárias que se destacaram no cumprimento das metas do CNJ, no ano de 2019.

Magistrados e servidores de 98 unidades judiciárias do Poder Judiciário Estadual, que se destacaram, ao longo de 2019, na implementação de boas práticas de gestão e pela eficiência no exercício de suas atividades jurisdicionais e administrativas, receberam, na tarde desta quinta-feira (17/12), o Prêmio “Mérito Jurisdicional William Couto Gonçalves”.

Em virtude da pandemia da Covid-19, que impossibilitou a solenidade presencial que aconteceu nos outros anos, a premiação foi realizada em cerimônia híbrida, presidida pela coordenadora do Grupo de Trabalho de Metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no TJES, desembargadora Janete Vargas Simões.

Presencialmente, participaram da solenidade no TJES, além da magistrada, o juiz assessor especial da presidência do TJES, Thiago Albani Oliveira Galvêas, o juiz gestor da meta 2 do CNJ, Marcelo Feres Bressan, o desembargador substituto Délio José Rocha Sobrinho e o secretário-geral do TJES, Marcelo Tavares de Albuquerque, além dos servidores que compõem o Grupo de Trabalho do cumprimento das metas do CNJ: Rita de Cássia Barcellos de Almeida e Magno dos Santos Netto.

O representante da família do desembargador William Couto Gonçalves, Marcel Figueiredo Gonçalves, filho do magistrado, estava em São Paulo e participou do evento de forma virtual, por meio da plataforma zoom, bem como os juízes, servidores e estagiários das unidades agraciadas com o prêmio.

O presidente do TJES, impossibilitado de participar em virtude da sessão do Tribunal Pleno, encaminhou um vídeo em que cumprimentou e parabenizou os agraciados com o prêmio.

“A honraria recebe o nome do saudoso desembargador William Couto, com quem tive a honra de conviver no âmbito deste Egrégio Tribunal, onde tanto nos abrilhantou com seu conhecimento e trabalho. E esse prêmio é um reconhecimento ao trabalho que todos desenvolveram, dentro de um espírito colaborativo com o Poder Judiciário”, destacou o presidente, parabenizando e agradecendo também a desembargadora Janete Vargas Simões, “pelo empenho e trabalho do qual todo o Judiciário colhe os frutos, como comprovado pelo número de agraciados com esse prêmio. Parabéns a todos e o meu muito obrigado”.

A desembargadora Janete Vargas Simões também parabenizou os magistrados, servidores e estagiários das unidades agraciadas com o prêmio:

“Quero deixar meu abraço e meu reconhecimento aos magistrados e servidores pela competência, pela gestão e pela forma de trabalhar, com tantas dificuldades vencidas. Falta de servidores, falta de magistrados titulares nas varas, e a cobrança excessiva com um volume de processos cada vez maior. Mas vocês venceram e tenho certeza de que as unidades que não foram agraciadas neste ano é porque realmente tiveram dificuldades ainda maiores, mas tenho certeza de que no ano que vem estarão aqui conosco. Um abraço muito especial, que tenhamos no ano que vem uma cerimônia com muitos abraços, muitas fotos e muitos sorrisos”, disse a presidente do Grupo de Trabalho para o cumprimento das Metas do CNJ.

O juiz Thiago Albani, assessor especial da presidência do TJES, destacou as dificuldades ocorridas em 2020 e agradeceu o esforço empenhado por todos os integrantes do Poder Judiciário para continuar prestando os serviços essenciais aos cidadãos e, quanto ao prêmio “Mérito Jurisdicional William Couto Gonçalves, o magistrado parabenizou aos ganhadores, que, mesmo com todas as dificuldades, conseguiram realizar um excelente trabalho em 2019: “um trabalho em que os senhores demonstraram ter conhecimento de gestão cartorária, conhecimento de gestão de unidade judiciária”, destacou.

“Todos aqueles que alcançaram o prêmio tem um mérito ainda maior, exatamente por terem se esforçado e dedicado o seu tempo e o seu conhecimento a essa causa maior que é o nosso Poder Judiciário e a prestação do serviço jurisdicional”, concluiu o magistrado.

O juiz gestor da meta 2, Marcelo Bressan, também cumprimentou e parabenizou os ganhadores do prêmio, “isso quer dizer que a Vara cumpriu todas as metas do CNJ, demonstrando o empenho dos servidores, magistrados e estagiários, ao longo de todo o ano de 2019. Empenho, dedicação, conhecimento e técnica de gestão da unidade. Certamente devem os senhores se orgulhar do bom trabalho prestado aos jurisdicionados. O recebimento desse prêmio hoje vem justamente coroar isso, a boa gestão e o brilho dos senhores nesse ano de 2019. Em nome do grupo de gestão de metas, quero agradecer a cada um de vocês”.

Marcel Figueiredo Gonçalves, representante da família do desembargador que deu nome ao prêmio, destacou:

“Em nome da família, agradeço a todos, aos idealizadores do prêmio, ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Agradeço em especial à desembargadora Janete, que está à frente desse trabalho. Ficamos muito honrados de ter o nome do desembargador William Couto Gonçalves relacionado a um prêmio tão importante. Todos que idealizaram esse prêmio conheciam muito bem o desembargador William Couto, pois sabem o quanto ele ficaria orgulhoso de ver o seu nome atrelado a essa importante premiação, importante para a eficiência e gestão do Poder Judiciário e mais importante para o jurisdicionado, que é o que mais importa, para além das honrarias e homenagens, o jurisdicionado que acaba ganhando com isso. Os juízes, servidores e estagiários que conquistaram o prêmio, recebam os nossos cumprimentos e o nosso abraço! Parabéns a todos! Muito obrigado pela homenagem!”

Para assistir a solenidade no youtube, pelo canal do TJES, acesse: https://www.youtube.com/portaltjes

Premiados

Os nomes dos magistrados, servidores e estagiários agraciados com a premiação “Mérito Jurisdicional William Couto Gonçalves” foram revelados no dia 30/11. A premiação incentiva e reconhece o trabalho diário e contínuo desenvolvido pelos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, ao longo do ano anterior, ou seja, em 2019.

O Ato nº 269/2020, assinado pelo presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, com a lista dos vencedores, foi disponibilizado no Diário da Justiça no dia 30/11 e pode ser conferido no link a seguir: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/1053845?view=content

Vitória, 17 de dezembro de 2020

