Solenidade do 31° Aniversário do Hospital da Polícia Militar

Ocorreu na manhã desta terça-feira (05), a solenidade alusiva ao 31° Aniversário do Hospital da Polícia Militar e a entrega da Medalha “Primado da Saúde”, no auditório do HPM, em Vitória.

Inaugurado em 05 de setembro de 1992, por meio do Decreto n° 3.317-N, de 24 de fevereiro de 1992, o Hospital da Polícia Militar comemora seus 31 anos de inauguração, graças aos esforços de todos os Policiais Militares e Bombeiros Militares, tanto ativos e inativos, incluindo muitos que já não estão entre nós, e, em especial, os Oficiais e Praças do Quadro de Saúde da Corporação.

Atualmente o HPM oferece aos militares e seus dependentes, uma equipe de profissionais qualificados e comprometidos com a saúde humana, tendo como missão orientar e cuidar do ser humano em seu principal bem, A VIDA.

A solenidade teve início com a presença de autoridades de destaque, coronel Douglas Caus, comandante-geral da PMES, coronel Robertson Wesley Monteiro Pires, subcomandante-geral da PMES, coronel Márcio Franco Borges, diretor de Finanças da PMES, coronel Welington Barbosa Pesanha, diretor de Saúde da PMES, coronel Sonia Loss, chefe do Centro Odontológico do HPM, coronel Fábio Rogério Gomes Pereira, chefe do Centro Fármaco Bioquímico e José Tadeu Marino, subsecretário de Saúde (SESA), além de outros oficiais, praças e civis presentes no evento.

A cerimônia foi marcada pelo vídeo comemorativo e pela entrega de condecoração da Medalha “Primado da Saúde”, instituída através do Decreto n° 3.338-R, de 06 de agosto de 1992, criada para homenagear personalidades e entidades que contribuíram de forma excepcional para o sucesso do Hospital da Polícia Militar.

Durante a ocasião, o diretor de Saúde da PMES, coronel Pesanha, saudou todos os presentes com estas palavras: “É uma satisfação, no fim da carreira policial, se presentado por Deus com esse desafio: estar à frente de uma Diretoria da Polícia Militar de extrema importância.” Ele ressaltou: “Aqui no HPM é onde cuidamos daqueles que cuidam da sociedade!” e concluiu com ênfase: “Nossa missão é garantir que todos aqueles que passam por nossas portas recebam o melhor tratamento possível”.

Ao concluir o evento, o comandante-geral, coronel Douglas Caus, estendeu seus cumprimentos a todos os presentes, destacando: “Uma das principais ações estruturantes é termos nossa Diretoria de Saúde e nosso Hospital da Polícia Militar em plenas condições de atender nosso maior patrimônio, que são os nossos policiais militares.”

O Hospital da Polícia Militar expressa profunda gratidão a todos os presentes por compartilharem mais um ano de dedicação à saúde. O encerramento do evento foi marcado por uma calorosa salva de palmas, seguida pela bela interpretação da canção de parabéns pela Banda da Polícia Militar.

