Solenidade de formatura geral na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo

Na manhã desta sexta-feira (18), a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo – Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Pública (APM/ES), realizou sua tradicional solenidade de formatura geral.

A cerimônia contou com a presença dos Oficiais e Praças da academia, dos tenentes médicos do Estágio de Adaptação de Oficiais (EAO), além dos alunos dos Cursos de Formação de Oficiais (CFO) e Curso de Formação de Soldados (CFSd).

Em sua alocução, a maior autoridade militar presente, o major Silvagner Andrade de Azevedo, chefe da Divisão Acadêmica, exaltou a importância desta formatura solene com a presença dos três cursos em andamento atualmente na Academia, citando o desafio para a sua carreira a coordenação da formação policial militar. Destacou também a importância da prevenção ao assédio e importunação sexual nas instituições militares, tema de palestras e instruções realizadas durante a semana na APM/ES.

Nesse contexto, entende-se como assédio sexual toda conduta de natureza sexual não solicitada, que tem um efeito desfavorável no ambiente de trabalho ou consequências prejudiciais no plano do emprego para as vítimas.

Por fim, comandado pela aluno-oficial Franciele Rosa do Nascimento, foi realizado o desfile em continência a maior autoridade presente, major Silvagner Andrade de Azevedo, Chefe da Divisão acadêmica.

