Solenidade de abertura de pós-graduação da Emes será no dia 20 de setembro

Integrantes do Poder Judiciário interessados em participar do evento devem se inscrever previamente.

O evento que marca a abertura do Curso de Pós-Graduação Lato Senso em Direito Penal e Direito Processual Penal, realizado pela Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes), está agendado para o dia 20 de setembro (segunda-feira), das 9h30 às 11h30, no Salão Pleno do Tribunal de Justiça.

Apenas integrantes do Poder Judiciário poderão participar da solenidade, que terá a presença do ministro Rogerio Schietti Machado Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O convidado vai falar sobre a busca e apreensão domiciliar no contexto do tráfico de drogas; em seguida, o desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do TJES, tratará de Direitos Humanos. Para se inscrever, clique no link a seguir:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbkf4wtRWXTMv1eayUkU451vXoxDwgo04Ko8A33iL2kxht_g/viewform

Já as inscrições para o processo seletivo do curso de graduação da Emes, destinado a magistradas, magistrados, servidores e servidoras do Poder Judiciário Estadual, podem ser feitas até as 19 horas da próxima sexta-feira (27/8), por meio de formulário disponível no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVjY414b2gNUJHt2znr1yT5EJTRmaNNkcYDfRrNgrXaiGbuQ/viewform

Após o preenchimento completo, o formulário deve ser enviado pela internet. Não serão aceitos pedidos de inscrição de outra forma. O candidato receberá um aviso de que a inscrição foi recebida no Sistema de Inscrição da Emes e de que deverá aguardar a publicação, no Diário da Justiça, da relação dos candidatos classificados no Processo Seletivo.

Entre os pré-requisitos mínimos para a seleção são: ter colado grau em Bacharel em Direito até o encerramento das inscrições e estar devidamente inscrito, a partir do formulário de inscrição disponibilizado pela Emes. Os critérios para definição da ordem de classificação para o preenchimento das 40 vagas disponíveis para o curso, estão listados no Edital nº 01/2021, disponibilizado no Diário da Justiça desta terça-feira, 17/8.

As aulas serão ministradas remotamente, por meio de plataforma de videoconferência, em até 03 dias por semana, sempre das 8 às 12 horas, podendo totalizar 12 horas-aula por semana. A participação no curso deve ser autorizada expressamente pela chefia imediata. O calendário das aulas será divulgado posteriormente.

O curso gratuito terá duração máxima de 24 meses, incluindo a elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), cujo tema poderá ser escolhido livremente, desde que diretamente relacionado ao Direito Penal e/ou Direito Processual Penal. As normas para o TCC serão divulgadas por meio de Portaria pelo diretor da Emes.

Acesse o Edital nº 01/2021 em: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1191512

Vitória, 25 de agosto de 2021

