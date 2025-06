Solene homenageia profissionais da genealogia capixaba

Sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa (Ales) reconheceu o trabalho de profissionais da genealogia que atuam em diversos setores, como História, Letras e Arquivologia. Durante o evento, promovido nesta terça-feira (17), eles receberam a Medalha Braz da Costa Rubim, em alusão ao historiador capixaba.

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), proponente do evento, enfatizou o papel dos convidados, classificando-os como “guardiões da identidade capixaba”. “Essa é uma homenagem aos profissionais que cuidam da história e cultura capixaba. O genealogista é aquele que permite que o tempo não apague a história, um guardião da ancestralidade”, frisou.

A presidente da Academia Espírito-Santense de Letras, Ester Abreu Vieira de Oliveira, refletiu sobre o valor da história: “A história humana se repete nas cerimônias e tradições. Quem olhou o presente olhou todas as coisas: as do passado e as que virão. Seríamos um fantasma, um nada, sem a história”.

Outro homenageado, o escritor associado do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo (IHGES) Geraldo Magela da Silva Araujo abordou os desafios da genealogia. “Muitos capixabas buscam suas origens em registros populacionais que datam de 300 anos após a ocupação do território capixaba, por isso ainda existem galhos soltos em árvores genealógicas. Dessa forma, trabalhamos diariamente para que a pesquisa avance”.

Medalha Braz da Costa Rubim

Criada pela Resolução 10.605/2024 – cuja autoria é do deputado Marcelo Santos (União) – a honraria tem o objetivo de perpetuar o legado do historiador que doou o acervo fundador da Biblioteca Estadual. A medalha simboliza o reconhecimento aos que “preservam a memória capixaba”.

Compuseram a mesa de autoridades o presidente do IHGES, Getúlio Marcos Pereira Neves; o presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, Clério José Borges de Sant’Anna; e o professor Emérito da Ufes João Gualberto Moreira Vasconcellos.

Além deles, também ocuparam lugar de destaque o diretor do Colégio Espírito-Santense de Genealogia e Heráldica, Paulo Stuck Moraes; o presidente de Honra da Academia Espírito-Santense de Letras, Francisco Aurélio Ribeiro; e o vereador de Vitória, André Brandino (Pode).

Lista de homenageados repassada pelo Cerimonial da Ales

Adriana Pereira Campos Aldo Andrich Allysson Carlos Pereira Pinto Altair Malacarne Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho Cilmar Cesconetto Franceschetto Diogo Andrade França Eliana Barbosa de Souza Ester Abreu Vieira de Oliveira Estilaque Ferreira dos Santos Fernando Antônio de Moraes Achiamé Francisco Aurélio Ribeiro Gelson Loiola Geraldo Magela da Silva Araujo Getúlio Marcos Pereira Neves Gilber Rubim Rangel Iácones Batista Vargas João Gualberto Moreira Vasconcellos João Luiz Castello Lopes Ribeiro José Eugênio Vieira José Fernando Destefani Dos Santos Marcos José Neto Andrade Marcus Benatti Antonini Rangel Pimentel Margarete Silva Maria Lúcia Machens Paulo Stuck Moraes Rafael de Castro Baker Botelho Renato de Lucca Robert Vandersee Spillare Rogério Frigério Piva

Fonte: POLÍTICA ES