Soldado que apontou arma no rosto de colega de trabalho em São Paulo é preso

Reprodução/Twitter PM armado discute e aponta arma a outro policial em SP

O soldado Felipe do Nascimento, que apontou sua arma de fogo contra rosto de um colega de trabalho durante uma briga nesta sexta-feira (4), foi preso em flagrante por ameaça e por violência contra superior qualificada pelo uso de arma. As informações são do portal Uol .

De acordo com a PM (Polícia Militar), Nascimento seria conduzido ainda na tarde desta sexta-feira (4) ao presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital, onde ficará detido. O oficial ameaçou o cabo Márcio Simão de Oliveira Matias por se atrasar no retorno do almoço.

De acordo com registro interno da ocorrência, o soldado Felipe do Nascimento, lotado na 2ª companhia do 13º batalhão, havia saído para o almoço e demorou para retornar.

Aconteceu uma desinteligência entre policiais militares na esquina da rua Santa Ifigênia com a rua dos Timbiras, no centro da capital, hoje. pic.twitter.com/1FCf06peyw — Luís Adorno (@LuisAdorno) December 4, 2020

Quando retornou, o cabo Márcio Simão de Oliveira Matias, lotado na 3ª Companhia do 7º batalhão, que estava no posto, cobrou pela demora e disse que reportaria ao sargento. O motivo seria que ele não conseguiria mais almoçar.

Neste momento, ainda segundo o registro, Nascimento sacou a arma para o cabo Simão e começou a ameaçá-lo.

O desentendimento entre os policiais ocorreu na esquina das ruas dos Timbiras e Santa Ifigênia. O local é um dos principais pontos da capital paulista de comércio popular de tecnologia. O local estava cheio no momento da briga. Ninguém se feriu.