Solange Gomes tira álcool em gel de ‘pênis’ de sex shop

Durante a conturbada separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar, a coach revelou que descobriu mais de 16 amantes do ex-marido, mas teve uma mulher que foi vista como o pivô desse término. Trata-se da ex-panicat Arícia Silva, que virou assunto em todo país e só percebeu o quanto isso manchou sua imagem quando tentou se lançar como cantora.

Reprodução/Instagram Mayra Cardi, Arthur Aguiar e Arícia Silva





“Quando veio toda a polêmica, eu fiquei muito assustada pela proporção que tomou, mas ainda eu estava muito feliz porque eu pensei: ‘Ok, eu tenho a minha verdade’. Mas quando a gente tem uma pontinha de culpa, por mais que todo mundo nesse mundo erre, fica complicado. Dá um nervoso e a gente quer se explicar”, falou Arícia em entrevista ao colunista Léo Dias. “Minha versão na história é outra. E eu não tenho culpa. Depois do lançamento da minha música é que pude ter noção do estrago que isso causou na minha vida.”

Segundo a ex-panicat, ela ficou com Arthur Aguiar porque achou que ele tinha separado de Mayra Aguiar e chegou a ver um vídeo da coach no Instagram anunciando o fim da relação. “Quando eles se separaram, eu ainda estava sofrendo pelo meu ex. Aí o Arthur estava vindo muito para São Paulo, estava com os planos de mudar para São Paulo. Em junho, ele me procurou pelo direct.”

Amigos de longa data

Arícia disse que conhece o ator de longa data e que sabia que ele tem um jeito “cachorrão” de ser. Ela falou que só topou viver um affair com o cantor porque achou que os dois estavam tentando superar seus términos de relacionamento. Mesmo acreditando que Arthur tenha mudado depois de toda essa exposição, a cantora deixa claro que não namoraria com ele: “Não estou apaixonada”.

Durante a entrevista, ela também revelou que tem trocado mensagens com Mayra Cardi de forma amigável e aproveitou a oportunidade para pedir desculpas. “Se ela me enxerga uma das traidoras, eu realmente quero pedir perdão. Porque eu já estive no lugar dela. E jamais ficaria com o marido dela sabendo disso”, declarou.