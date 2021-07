Solange Almeida posta cozinhando de biquíni e em chamego com marido

Nas imagens, ela ainda aparece trocando carícias com o marido, Monilton Moura, com quem oficializou a união em novembro de 2020

Solange Almeida postou em seu Instagram um vídeo em que aparece cozinhando de biquíni, sem filtros ou correções, e refletiu na legenda da publicação. Nas imagens, ela ainda aparece trocando carícias com o marido, Monilton Moura, com quem oficializou a união em novembro de 2020.

“‘Ter coragem de ser de verdade, ofende quem não é’. Obrigada @moniltonmoura por fazer meus dias ainda mais felizes e tranquilos”, disse ela, se declarando para o marido. Assista abaixo:

Recentemente, a cantora, de 46 anos de idade, colocou um biquíni para curtir o dia de sol em casa e ganhou elogios dos internautas. “Algumas pessoas te desmotivam porque morrem de medo que você perceba o seu verdadeiro potencial.

Não pare diante dos obstáculos, não dê ouvido a pessoas que nunca construíram nada com você. #reflexao #solangealmeida #vemcomadona #adona”, escreveu ela na legenda da publicação.

