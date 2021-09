Solange Almeida faz festa para celebrar os 47 anos

Divulgação Solange Almeida

Diante de um cenário imprevisível por causa da pandemia do coronavírus, Solange Almeida optou por celebrar a nova idade na noite desta segunda (6), de uma forma bem intimista: em casa e ao lado do empresário cearense Monilton Moura, com quem se casou em novembro do ano passado .

Em suas redes sociais, postou uma série de imagens da mesa, do bolo e agradecendo as mensagens recebidas. “Mais uma comemoração dos meus 47 anos. Tudo feito pelo meu amigo e chef Felipe Lustosa”, escreveu a rainha do forró.

Fabiana Karla foi uma das primeiras a parabenizá-la. “Que alegria, minha amiga. Você merece todo esse carinho”, pontuou a atriz da Globo. Já a cantora Marina Elali deixou suas felicitações. “Parabéns, amada. Como você está linda. Que Deus continue iluminando os seus passos. Saudade”, completou.