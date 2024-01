Divulgação Sol quente, verão e piscina: Descubra como proteger os fios do cloro

Com a chegada do verão, muitas pessoas buscam alívio do calor escaldante na água das piscinas. No entanto, o dermatologista e presidente do Instituto Brasileiro de Transplante Capilar, Gustavo Martins, afirma que é crucial estar atento aos potenciais danos que o cloro, comumente utilizado para manter a água limpa, pode causar aos nossos fios de cabelo.

Segundo Gustavo, o cloro, embora seja eficaz na eliminação de bactérias e germes na água da piscina, pode resultar em ressecamento e danos aos cabelos, “Sua natureza desinfetante pode remover os óleos naturais do cabelo, deixando-os mais propensos à quebra, ressecamento e até mesmo descoloração. Além disso, o cloro não apenas impacta os cabelos, mas também pode ter efeitos na pele do couro cabeludo. A exposição prolongada ao cloro pode causar ressecamento cutâneo, irritações e até reações alérgicas em algumas pessoas. Portanto, é crucial adotar medidas de proteção”, explica o especialista.

O profissional ainda alerta que cabelos tingidos perdem a cor rapidamente na piscina, isso ocorre devido à interação química entre os pigmentos presentes nos fios e o cloro presente na água, “No caso dos cabelos loiros, essa reação pode resultar em tonalidades esverdeadas. Isso acontece porque o cloro oxida os pigmentos capilares, especialmente em cabelos mais claros, causando essa alteração inesperada na cor. Para evitar esse efeito indesejado, é recomendável tomar medidas preventivas”, acrescenta. O dermatologista compartilha dicas de como evitar danos nos fios:

1. Molhe os cabelos antes de entrar na piscina

Ao molhar os fios com água do chuveiro antes de entrar na piscina, você cria uma barreira protetora que reduz a absorção do cloro durante o contato com a água tratada. Essa prática não apenas ajuda a preservar a hidratação natural dos cabelos, evitando ressecamento, mas também minimiza os efeitos adversos do cloro, como quebras e danos capilares.

2. Aplique produtos específicos

Antes de mergulhar, aplique produtos capilares com filtro UV e ingredientes próprios para proteger os fios na piscina. Essa precaução estabelece uma barreira eficaz entre os fios e o cloro, proporcionando uma defesa adicional contra os efeitos prejudiciais.

3. Enxágue imediatamente após nadar

Após sair da piscina, enxágue os cabelos com água para eliminar resíduos de cloro. Para uma limpeza mais eficaz, considere o uso de um shampoo, pois isso ajuda a preservar a saúde capilar, removendo completamente qualquer vestígio do agente desinfetante.

4. Hidratação intensa

Compense a perda de umidade causada pelo cloro investindo em máscaras capilares hidratantes. Estabeleça uma rotina de hidratação profunda regular para garantir que seus cabelos recebam os cuidados necessários e mantenham uma aparência saudável e nutrida.

O diretor da rede de Clínicas Hairmed ainda destaca que a exposição frequente ao cloro pode também ocasionar problemas como pontas duplas, fragilidade e perda de elasticidade nos fios. Portanto, é crucial estar ciente desses efeitos potenciais e adotar medidas preventivas para preservar a saúde capilar.

Desfrutar do verão na piscina é ótimo, mas proteger os cabelos dos efeitos do cloro é fundamental para manter os fios saudáveis e brilhantes. Com essas dicas e cuidados, você pode aproveitar o melhor do sol, do verão e das piscinas, sem comprometer a beleza das suas mechas.

