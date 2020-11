Sol entrando em Sagitário!

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o signo e ascendente





ARIES

Bom domingo para tentar algo diferente, fazer um programa que nunca fez ou surpreender alguém. A Lua ingressou em Peixes na madrugada, ativando a sensibilidade, favorecendo da meditação e a imaginação. Além disso, a Lua combina forças com Urano, fica mais fácil de desapegar de algo e abrir espaço para algo novo. Atividades que permitam ousadia e originalidade ficam favorecidas. Dá gosto investir em novos aprendizados, novos projetos, ou fazer novas amizades. Atividades artísticas também ficam favorecidas.

TOURO

Fique atento para todo tipo de novidades. Você pode receber propostas interessantes, vale tentar algo diferente. A Lua segue em Peixes e sorri para Urano, favorecendo a quebra de velhas regras e padrões. Vale também apresentar ideias inovadoras, conversar, circular, gastar energia com movimento e diversas iniciativas. Está mais fácil desapegar-se de algo e abrir espaço para algo novo. Ainda bem, pois Vênus segue em Escorpião, pedindo cuidado com o ciúme. Invista no diálogo para transformar condicionamentos.

GÊMEOS

É tempo de criar, programar algo diferente para fazer. A Lua segue em Peixes e sorri para Urano: deixe-se levar pelo desconhecido. É bom respeitar a individualidade também, pois todos querem independência. O Sol segue em Sagitário, inspirando saberes elevados, conversas filosóficas e intelectuais. Aproveite o período para trocar informações com parceiros e colaboradores. Além disso, Mercúrio segue em Escorpião, você fica mais intuitivo e perspicaz. Está mais fácil desvendar mistérios e encontrar respostas.

CÂNCER

Período de boas surpresas com a harmonia entre Lua e Urano, que favorece novas experiências. Caso surja um convite inesperado, é bom aceitar. Vale conhecer lugares diferentes também. O Sol segue em Sagitário: é bom programar viagens, passeios, aventuras. Na madrugada a Lua ingresso em Peixes, ativando a inspiração, a imaginação, a sensibilidade e a vontade de sonhar. O contato com novos conhecimentos, outras culturas e saberes fica favorecido. A troca de ideia se torna ainda mais estimulante.

LEÃO

Invista na ousadia, na quebra de velhas regras e na criatividade. A Lua segue em Urano neste domingo, favorecendo as atividades inovadoras, prometendo inspiração para novas ideias. Aproveite para expandir sua rede de contatos, atualizar informações, investir em novas tecnologias ou inteirar-se das novidades do mercado. Atividades criativas e inusitadas também ficam favorecidas. O Sol segue em Sagitário, favorecendo estudos, aprendizados, filosofias e saberes elevados. É tempo de ampliar a visão do mundo e da vida!

VIRGEM

Continue a promover ajustes em sua vida em nome de mais equilíbrio, saúde, consciência e harmonia. Mercúrio segue em Escorpião, favorecendo um pensamento mais intuitivo, investigativo e estratégico. O Sol segue em Sagitário, inspirando a vontade de filosofar. Canalize suas atenções para o autoconhecimento. Velhos sentimentos podem ser curados, assim abre espaço para novas experiências e aprendizados. Vale investir também em cursos de idiomas e no aprofundamento de estudos.

LIBRA

Canalize suas atenções para o autoconhecimento, para que possa se amar ainda mais. É tempo de curar e limpar a alma, de livrar-se de dependências insanas. Com Marte em seu signo, é importante colocar-se em movimento e gastar energia. A Lua segue em Aquário e combina forças com Urano, indicando mais ousadia, irreverência e liberdade. Cresce a vontade de buscar novidades. Vênus briga com Plutão, relações doentias ficam mais evidentes. Afaste-se de quem o puxa para baixo, procure cercar-se de coisas que elevam e inspiram.

ESCORPIÃO

Período ideal para aprofundar os relacionamentos, perceber se há algo doentio em suas relações. Vênus segue em seu signo: ao invés de se envolver em confronto de egos, você pode cultivar uma postura mais responsável e comprometida, investigar para perceber o que deve ser remediado, curar o que está doente, dialogar, resgatar e reciclar o que for preciso. Ainda bem que a Lua se combina com Urano, favorecendo uma postura mais criativa, independente e inovadora. O contato com amigos se torna ainda mais prazeroso.

SAGITÁRIO

Seu trabalho, profissão e missão de vida ganham novas formas, com mais disciplina e consciência. Mas é importante controlar os arroubos do ego, os exageros e a ambição desmedida. Júpiter continua em Capricórnio, junto com Plutão: invista no comprometimento, na responsabilidade e na perseverança. Aproveite para investigar-se, você pode transformar atitudes egoístas, controladoras e manipuladoras. Vale também de desenvolver sua criatividade em atividades artísticas para que tudo fique mais leve e divertido.

CAPRICÓRNIO

A mente está afiada, você ganha mais capacidade para expressar pensamentos e sentimentos. Aposte em algo diferente e em novos aprendizados. A Lua segue em harmonia com Urano: o que está rígido, velho e desgastado pode e deve ser transformado. Os condicionamentos ficam mais baixos, você pode introduzir novas ideias e novos conceitos em sua rotina e em seu trabalho. Desta forma você recupera a vitalidade e a inspiração, enquanto desenvolve um sistema de pensamento mais flexível, livre e criativo.

AQUÁRIO

Boas surpresas estão na pauta do dia. A Lua combina forças com Urano, favorecendo novidades de todos os tipos. Vale abrir espaço para o inesperado, ampliar o olhar para novas soluções e novas possibilidades. Vale tentar agora algo que nunca tentou antes, fazer declarações e propostas originais. O aprendizado é equilibrar liberdade e responsabilidade. Você pode alinhar o compromisso com parceiros e colaboradores ao mesmo tempo em que dá vazão para a sede de novidades, de espaço e o desejo de autonomia.

PEIXES

A Lua segue agora em seu signo, ativando a sensibilidade, a inspiração e a vontade de sonhar. Além disso, a Lua se alinha com Urano: o domingo tem potencial criativo, vale apostar num programa invovador. Com o Sol em Sagitário, é tempo de ampliar a consciência. O céu favorece a liberdade e a independência, que devem ser combinadas com responsabilidade e maturidade. O contato com novos conhecimentos, outras culturas e regiões distantes fica favorecido. A troca de ideia se torna ainda mais estimulante.