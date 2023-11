Divulgação Sol em sagitário: O que o tarot reserva para esse período

No dia 22 de novembro, o Sol inicia seu trânsito pelo signo de Sagitário. Com essa transição do Escorpião para o Sagitário, podemos esperar uma mudança nas energias que influenciam nossas vidas.

A astróloga Nina D’Oyá Igbalé, do Astrocentro, comenta que durante o período em Escorpião, fomos incentivados a cultivar o desapego e explorar a riqueza de nossa essência. Agora, ao entrarmos no Sagitário, somos convidados a agir, expandir nossas mentes e ir além de nossos universos pessoais. Confira como será esse período no amor, trabalho e para o autoconhecimento, segundo a astróloga.

Amor

Para os apaixonados sob a influência sagitariana, este é um momento de busca por significados mais amplos nas relações. Sagitário, regido por Júpiter, o planeta da expansão, inspira a fé no crescimento contínuo. Relacionamentos podem prosperar ao explorar juntos novos horizontes, seja através de viagens ou aventuras mentais, a alegria está na jornada. É importante atenção para o presente, pois a natureza inquieta de Sagitário pode, por vezes, distraí-los da beleza que está ao seu redor.

Trabalho

No campo profissional, a entrada do Sol em Sagitário é um chamado para a ação e expansão. É o momento de definir metas ambiciosas, apontar as flechas da ambição para o alto e cavalgar em busca dos objetivos profissionais. Assim como os sagitarianos são impulsionados pela aventura, o impulso para explorar novos horizontes profissionais está no ar. A fé em si mesmo, típica deste signo, é a chave para superar desafios e alcançar o sucesso. No entanto, é importante lembrar de manter a flexibilidade e a disposição para ouvir, pois, em meio às conquistas, podem surgir oportunidades inesperadas. Uma carreira, assim como uma jornada de Sagitário, é cheia de descobertas e aprendizados constantes

Autoconhecimento

Sagitário, o explorador do zodíaco, agora nos convida a uma jornada interior. Este é o momento de buscar um sentido mais profundo para a existência, de conhecer o mesmo em níveis mais elevados. A modalidade mutável deste signo sugere uma natureza inquieta, sempre em busca de algo maior. No entanto, é fundamental equilibrar essa busca com a capacidade de olhar ao redor, ouvir os outros e cultivar a flexibilidade. As respostas para as perguntas mais profundas podem estar mais próximas do que se imagina, talvez dentro de si mesmo.

“A passagem do Sol por Sagitário é um convite para a introspecção, para a busca do poder interno que nos capacita a enfrentar as batalhas da vida com confiança e fé”, finaliza Nina.

Fonte: Mulher